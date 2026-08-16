© Foto: InstagramEr gilt als Genie in Sachen KI und sein Lebenslauf liest sich entsprechend: Der junge Deutsche Leopold Aschenbrenner (24). Er durch das Scheitern seines Hedgefonds wurde er hierzulande bekannt.Wer ist Leopold Aschenbrenner? "KI-Wunderkind" wird er oft genannt. In den USA sogar unübersetzt als "AI-Wunderkind" bezeichnet. Der gerade mal 24 jährige hat eine erstaunliche Karriere in den USA hingelegt und seit seinem Scheitern, ist er auch hierzulande bekannt. Mit 15 Jahren machte er Abitur in Berlin, im gleichen Jahr ging er noch in die USA um Wirtschaftswissenschaften und Mathematik zu studieren. Er schloss an der Columbia University als Jahrgangsbester ab. Da war er gerade einmal 19 Jahre …Den vollständigen Artikel lesen
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