XRP Prognose 2026 XRP kämpft bei 1,01 Dollar um die entscheidende Marke

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Die XRP Prognose hängt derzeit an einem einzigen Wert. XRP notiert bei rund 1,01 Dollar und liegt damit unter jedem wichtigen gleitenden Durchschnitt. Der Kurs rutschte diese Woche kurz unter einen Dollar und kämpfte sich sofort zurück. Fast zwei Jahre lang schloss XRP jeden einzelnen Tag über dieser Marke. Der Fear and Greed Index steht bei 29 und zeigt deutliche Angst im Markt. Wale kaufen trotzdem weiter zu, während in Washington der Zeitplan für klare Regeln ins Stocken gerät. Hält dieser Boden also noch oder beginnt hier eine ganz andere Bewegung?

XRP Prognose zwischen einem harten Boden und schwindender Regulierungshoffnung

Die XRP Prognose leidet aktuell weniger am Chart als an Washington. Der Fortschritt beim Clarity Act ist im Senat ins Stocken geraten, und die US Börsenaufsicht verschiebt ihre lang erwartete Innovationsausnahme laut CoinDesk erneut. Diese Regel soll den Handel mit tokenisierten Wertpapieren auf Blockchains erleichtern. Bedenken aus dem Weißen Haus und von der Wall Street bremsen das Vorhaben. Bitcoin steht bei rund 62.700 Dollar unter Druck, und XRP wackelt genau an der wichtigsten Marke seiner jüngeren Geschichte.

Der XRP Kurs notierte am 14. August bei 1,01 Dollar. Der Kurs liegt unter dem 20 Tage Durchschnitt bei 1,04 Dollar, unter dem 50 Tage Durchschnitt bei 1,09 Dollar und weit unter dem 200 Tage Durchschnitt bei 1,35 Dollar. Der Tages RSI steht bei knapp 36 und signalisiert nachlassenden Verkaufsdruck ohne neue Käufer. Die Bollinger Bänder spannen sich zwischen 0,99 und 1,11 Dollar. Die gesamte Kryptomarktkapitalisierung fiel binnen 24 Stunden um 0,92 Prozent auf rund 2,25 Billionen Dollar, während die Bitcoin Dominanz auf 56,08 Prozent stieg.

Auf der anderen Seite steht ein Bild, das nicht ins Angstszenario passt. Die US Spot ETFs auf XRP sammelten bis Donnerstag 2,25 Millionen Dollar ein, laut FXStreet die fünfte Woche mit Nettozuflüssen in Folge. Wale legten zuletzt 72 Millionen XRP nach. Trotzdem senkte Standard Chartered sein Ziel für dieses Jahr von 8 auf 2,80 Dollar. Genau hier liegt das eigentliche Problem jeder XRP Prognose. Bei einer Bewertung von rund 63 Milliarden Dollar bringt selbst ein Sprung auf 1,22 Dollar nur etwa 20 Prozent. Wer nach Vervielfachung sucht, muss dort suchen, wo die Bewertung dafür noch klein genug ist.

Was die XRP Prognose nicht liefern kann und Pepeto anders macht

Genau diese Rechnung schiebt derzeit Kapital in Richtung Vorverkäufe. Pepeto arbeitet in einer völlig anderen Struktur als XRP. Dort geht es nicht um Widerstände auf dem Chart, sondern um eine Position, die es nur vor einem Listing gibt.

Der PepetoAI Risk Scorer bewertet jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg. Der so geprüfte Trade läuft anschließend über eine gebührenfreie Swap Engine für mehrere Ketten, sodass der Ertrag beim Händler bleibt statt bei jeder Transaktion an Börsengebühren zu versickern. Der Schutz führt in die Ausführung, die Ausführung hält den Gewinn zusammen, und wer früh einsteigt, hat beides auf seiner Seite. Pepeto verbindet damit zwei Bausteine, die sonst getrennt existieren, und genau das prüfen Wallets, bevor sie Kapital hinterlegen.

Eine fest begrenzte Menge von 420 Billionen Token trifft auf ein erwartetes Binance Listing, und daraus entsteht der Nachfragedruck, auf dem die Rechnung eines Vorverkaufs überhaupt beruht. Der Vertrag hinter dem Vorverkauf wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf öffnete, was ernsthaftem Kapital genau die Bestätigung liefert, die es vor einem Einstieg verlangt. Im Entwicklerteam sitzt zudem der Kopf hinter dem originalen Pepe Coin. Der Einstieg liegt bei 0,0000001887 Dollar. Dieser Preis gilt weiterhin als früh, und das Tempo, mit dem sich die Wallets füllen, deutet darauf hin, dass er nicht dauerhaft bestehen bleibt.

Fazit

Die XRP Prognose zeichnet nach, was XRP in einem Markt leisten kann, der seine besten Auslöser eingepreist hat. Wer an 2017 denkt, als der Kurs von Bruchteilen eines Cents über drei Dollar lief, erkennt eine ähnliche Ausgangslage im Pepeto Vorverkauf, wo der Einstieg wieder bei Bruchteilen eines Cents liegt. Ein geprüfter Vertrag und ein erwartetes Binance Listing sind die Punkte, auf die frühe Käufer schauen. Was bei 63 Milliarden Dollar Bewertung mathematisch unmöglich ist, bleibt zu einem Vorverkaufspreis denkbar. Wer jetzt eine Position aufbaut, steht auf der Seite vor dem Listing, und genau diese Seite verschwindet mit dem ersten Börsenkurs.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für August 2026?

Die XRP Prognose sieht einen Dollar als entscheidende Unterstützung und 1,20 bis 1,25 Dollar als Ausbruchszone. Standard Chartered nennt für dieses Jahr 2,80 Dollar als Ziel.

Warum bekommt Pepeto im Vorverkauf so viel Aufmerksamkeit?

Pepeto verbindet einen von SolidProof geprüften Vertrag mit einem Risk Scorer und einer gebührenfreien Swap Engine vor einem erwarteten Binance Listing. Die offizielle Pepeto-Website ist pepetocoin.com, und wer den Vorverkauf prüfen möchte, findet ihn direkt unter pepetocoin.com.