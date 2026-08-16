Die USA und Japan haben gemeinsam am Devisenmarkt eingegriffen, um den Yen zu stützen. Für Philipp Vorndran von Flossbach von Storch war der Schritt überfällig - einen nachhaltigen Trendwechsel sieht er aber nicht.Der Yen habe sich in den vergangenen Jahren massiv von seiner Kaufkraftparität entfernt. Für Japan drohe dadurch zunehmend der Eindruck einer "Weichwährung". Die USA wiederum störten sich an den Wettbewerbsvorteilen japanischer Unternehmen durch den schwachen Yen, insbesondere im Technologiesektor. Als wichtigste Ursache der Yen-Schwäche sieht Vorndran kurzfristig vor allem die großen Zinsunterschiede. Während die kurzfristigen japanischen Zinsen weiterhin um ein Prozent und damit …
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