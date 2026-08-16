Straubing (ots) -
Ja, es gibt inhaltliche Überschneidungen zwischen AfD und BSW. Die Wagenknecht-Partei ist aber auch die politische Heimat vieler Ex-Sozialdemokraten, die zwar vom Kurs ihrer früheren Partei desillusioniert sind, die Russland-nah und migrationsskeptisch sind. Die aber doch stolz sind auf ihr antifaschistisches Erbe. Die würde Sahra Wagenknecht endgültig vergraulen. Und wozu? Um als Steigbügelhalter für die AfD in die Geschichtsbücher einzugehen? Was bekommt Wagenknecht eigentlich als Gegenleistung für die Unterstützung?
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6334284
Ja, es gibt inhaltliche Überschneidungen zwischen AfD und BSW. Die Wagenknecht-Partei ist aber auch die politische Heimat vieler Ex-Sozialdemokraten, die zwar vom Kurs ihrer früheren Partei desillusioniert sind, die Russland-nah und migrationsskeptisch sind. Die aber doch stolz sind auf ihr antifaschistisches Erbe. Die würde Sahra Wagenknecht endgültig vergraulen. Und wozu? Um als Steigbügelhalter für die AfD in die Geschichtsbücher einzugehen? Was bekommt Wagenknecht eigentlich als Gegenleistung für die Unterstützung?
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