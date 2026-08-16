Kommt bei der PayPal-Aktie eine Übernahme des Konzerns schneller als gedacht? Jedenfalls verdichten sich die Anzeichen für einen handfesten Poker zwischen den Bietern Stripe und Advent. Was bedeutet das für die PayPal-Aktie? Sind jetzt weitere Kurssprünge drin? Es scheint ernst zu werden Laut jüngsten Medienberichten ist inzwischen klar, dass der Zahlungsdienstleister PayPal ernsthaft die Angebote der beiden Interessenten prüft. Angeblich bieten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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