© Foto: MARCO VASINI - APKäse als Kreditsicherheit, Millionenwerte im Tresor - und plötzlich wird Hitze zum Bankrisiko. Denn der Schaden beginnt lange bevor der Parmigiano überhaupt im Lager landet.In Italien lagern mehr als 500.000 Laibe Parmigiano Reggiano in speziellen Banktresoren - als Sicherheit für Kredite. Allein in den Lagern der Bank Credito Emiliano (Credem) steckt Käse im Wert von weit über 300 Millionen Euro, wie Fortune berichtet. Doch ausgerechnet extreme Hitze setzt dieses ungewöhnliche Finanzmodell zunehmend unter Druck. Seit 1953 akzeptiert die Bank junge Parmigiano-Laibe als Kreditsicherheit für Milchviehbetriebe. Die Bauern erhalten in der Regel 60 bis 80 Prozent des Wertes vorab und müssen …Den vollständigen Artikel lesen
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