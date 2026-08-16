Als erster japanischer Großserienhersteller hat sich Honda an ein Elektromotorrad gewagt - mit einem kleinen Akku, aber Gleichstromladung. Taugt es damit auch für längere Strecken? Mein erster Eindruck: Die ist ja süß. Trotz ihres klobigen Designs wirkt die Honda WN7 fast zierlich, wenn man draufsitzt. Dabei ist sie mit 217 Kilogramm objektiv betrachtet durchaus kein Leichtgewicht. Aber der Vergleich mit anderen E-Motorrädern wie der Zero SR/S oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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