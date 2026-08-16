Pyrum und Vulcan Energy mit Tenbaggerpotential? Unsinn? Die PYRUM Innovations AG (ISIN: DE000A2G8ZX8) mit einer Börsenbewertung von knapp 135 Mio EUR und in 2025 Umsatzerlöse vonsage und schreibe 4 Mio EUR, dazu Verluste von 10 Mio EUR vor einer Vervielfachung? Kein Grund jetzt wegzuklicken. Gehtnoch"schlimmer": Vulcan Energy Ressources Ltd. (ISIN: AU0000066086) erzielte gerade mal 7,35 Mio EUR Umsatz in 2025 - Erlöse aus Geothermiestrom und -wärme - und mit einem Nachsteuerverlust von 69 Mio EUR bringt man es auf eine MarketCap von 850 Mio EUR. Beide Gesellschaften können auch auf Aktionäre aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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