Die Neuerung soll mehr Transparenz bieten, aber nicht alle sind von der unsichtbaren Markierung begeistert. Jetzt klärt das KI-Unternehmen einige der häufigsten Fragen, die aktuell im Internet kursieren. Die EU will für mehr Transparenz bei KI-generierten Inhalten sorgen. Deshalb gilt seit dem 2. August 2026 eine neue Kennzeichnungspflicht. Das KI-Unternehmen Anthropic hat kürzlich ein neues Wasserzeichen eingeführt, um den Vorgaben gerecht zu werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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