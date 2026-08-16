Advanced Micro Devices: Charttechnik signalisiert Erholungschancen!

Pullback-Setup bietet starke Ausgangslage!

Rückblick

Die AMD-Aktie verzeichnete eine dynamische Aufwärtsbewegung. Nach Erreichen eines Allzeithochs bei 584 USD ging der Kurs in eine Korrekturphase über. Die Aktie hat nach dem Rücksetzer im Bereich von 425 USD nach oben gedreht. Der Kurs konnte den EMA 20 wieder dynamisch zurückerobern - ein Zeichen relativer Stärke.

AMD-Aktie: Chart vom 14.08.2026, Kürzel: AMD, Kurs: 515.80 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Der Ausbruch über den horizontalen Widerstand bei etwa 500 USD ist bereits erfolgt. Aus charttechnischer Sicht eröffnet dies Potenzial für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung Richtung der vorherigen Hochs. Ein temporärer Rücksetzer in die Breakout-Zone würde einen Einstieg bei attraktiverem CRV ermöglichen. Der Bereich um 475 USD dient als wichtige Unterstützung zur Risikobegrenzung.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs per Tagesschlusskurs unter die Unterstützungszone bei 475 USD fallen, wird das aktuelle Pullback-Setup entwertet. Das nächste Kursziel nach unten wäre das markante Tief im Bereich von 425 USD.

Meinung

Mit den Instinct-Beschleunigern (u. a. MI300-Serie) etabliert sich AMD als wichtigste Alternative zu Nvidia im Markt für KI-Serverchips. Großaufträge und partnerschaftliche Integrationen treiben das Segment im Bereich Cloud und Enterprise-Hardware. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten ein weiterhin solides Umsatzwachstum im Data-Center-Segment. Dennoch reagiert der Markt phasenweise sensibel, sobald die Ausblicke der Halbleiterhersteller nicht extrem über den bereits sehr hohen Analystenerwartungen liegen. Trader sollten auf eine enge Absicherung bei Positionseröffnung nicht verzichten.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 839.72 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 15.09 Mrd. USD

Meine Meinung zu AMD ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 16.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AMD hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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