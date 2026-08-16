Immer tiefere Einblicke in unser Universum werfen grundlegende Fragen nach dem Ursprung unserer Existenz auf. Laufend melden Institute neue Entdeckungen jenseits der Erde, doch das Gesamtbild bleibt noch unübersichtlich. In einem Übersichtsbericht fasst Live Science zusammen, wie Astronom:innen und Chemiker:innen in den vergangenen Jahren zahlreiche fundamentale Zutaten für irdisches Leben im Weltraum nachgewiesen haben. Dabei suchen die Wissenschaftler:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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