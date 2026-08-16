Die Arbeit mit KI wird für junge Menschen, die derzeit auf den Arbeitsmarkt strömen, eine entscheidende Rolle spielen. Die britische Regierung will ihre KI-Kompetenz deshalb jetzt gezielt fördern. Kaum eine Altersgruppe ist derzeit so stark von den KI-bedingten Veränderungen des Arbeitsmarktes betroffen wie die Gen Z. Um den Berufseinstieg junger Menschen zu erleichtern, bietet die britische Regierung im Nordwesten des Landes jetzt ein KI-Bootcamp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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