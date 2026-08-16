Krypto News: Solana wickelt 65 Prozent aller Blockchain-Aktivität ab, doch der SOL-Kurs klebt bei 75 Dollar

Anzeige / Werbung

Solana wickelt rund 65 Prozent der gesamten Blockchain-Aktivität ab und stellt dabei nur 2,38 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung. Diese Lücke beschreibt die Krypto News dieser Woche besser als jeder Chart. Der SOL-Kurs steht am 16. August bei 75,34 Dollar und bewegte sich in 24 Stunden nur zwischen 74,99 und 75,66 Dollar. Gleichzeitig bereitet Bitwise die erste tokenisierte Anteilsstruktur für einen Solana-ETF vor, und in der Woche ab dem 17. August senkt ein Netzwerk-Update die Speicherkosten um rund 90 Prozent. Das Netzwerk liefert also technisch, während der Preis auf der Stelle tritt. Wer verstehen will, wohin das Kapital in dieser Phase wandert, muss beide Seiten lesen.

Krypto News: Solana zwischen ETF-Tokenisierung und einem Kurs, der nicht folgt

Der Solana-Kurs notiert laut Bybit am 16. August bei 75,34 Dollar, 0,09 Prozent unter dem Vortag, bei einer Marktkapitalisierung von 43,91 Milliarden Dollar. Für ein Netzwerk mit 65 Prozent Anteil an der gesamten On-Chain-Aktivität ist das eine auffällig niedrige Bewertung. Die Erklärung kommt aus der klassischen Vermögensverwaltung. Bitwise hat am 14. August eine Partnerschaft mit dem Finanztechnologie-Unternehmen Superstate angekündigt, wie The Block berichtet. Der Solana-ETF mit dem Kürzel BSOL soll der erste Fonds sein, dessen Anteile tokenisiert auf einer Blockchain gehalten werden.

Die Rechte der Anleger bleiben unverändert, nur die Form der Eigentumsdokumentation ändert sich. Parallel meldeten die Solana-ETFs zuletzt tägliche Nettozuflüsse von 8,8 Millionen Dollar, und in der Woche ab dem 17. August halbiert Agave 4.2 die Blockzeiten auf 200 Millisekunden. Trotzdem hält die Zone zwischen 76 und 78 Dollar jeden Ausbruch auf. Selbst wenn SOL sie nimmt, nennen Analysten 110 Dollar als nächstes Ziel, also rund 46 Prozent. Das ist der ehrliche Rahmen für einen Coin mit 44 Milliarden Dollar Marktwert, und genau dort beginnt für viele Anleger eine andere Rechnung.

Krypto News jenseits der Milliardenbewertungen: Warum 10,38 Millionen Dollar in Pepeto geflossen sind

Ein Coin mit 44 Milliarden Dollar Marktwert muss sich verdoppeln, damit aus 1.000 Dollar 2.000 werden. Genau diese Mathematik treibt Kapital derzeit in eine Größenordnung, in der ein Listing noch etwas bewegt. Während die großen Coins auf regulatorische Klarheit warten, hat ein einzelnes Presale-Protokoll mehr als 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die auf keine Erlaubnis warten.

Pepeto wurde von einem früheren Binance-Experten aufgebaut, der den Token bei 0,000000188 Dollar angesetzt und das Gesamtangebot bei 420 Billionen fixiert hat. Für die Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfstelle hat den kompletten Programmcode auditiert und bestätigt, bevor der Presale überhaupt öffnete. Damit erhalten Käufer eine geprüfte Sicherheit, die die meisten Meme-Token komplett auslassen.

Genau dieser geprüfte Vertrag macht die eingebauten Werkzeuge glaubwürdig. PepetoSwap hält das Handelsvolumen im Projekt, weil Inhaber ihre Token tauschen können, ohne auf Dienste von Dritten angewiesen zu sein. Ein Risiko-Scorer setzt vor jedem Kauf eine Prüfung davor, sodass Käufer wissen, worauf sie sich einlassen. Diese Werkzeuge schaffen einen dauerhaften Nutzen, der weit über das Presale-Fenster hinausreicht.

Wenn das erwartete Binance-Listing kommt, sind es die Wallets, die zuerst eingestiegen sind, die den Eröffnungskurs von unten sehen. Das Tempo der Einzahlungen zieht mit jeder Stufe an. Dass dieses Kapital bei einem Angstwert von 36 Punkten ankommt, sagt etwas über die Überzeugung dahinter. Der frühere Binance-Experte hat jedes Teil so entworfen, dass es ineinandergreift, vom Audit bis zum Listing selbst. Wer die Zahlen auf der offiziellen Seite von Pepeto prüft, erkennt schnell ein System und keinen Zufall. Die großen Schlagzeilen bilden diese Bewegung bisher kaum ab, doch das Kapital hat sie längst gefunden, und jede weitere Stufe verteuert den Einstieg.

Fazit

Die Krypto News zeigen ein Solana, das technisch liefert und trotzdem am Widerstand hängt. Wer dort einsteigt, rechnet in Prozenten und in Geduld. Große Coins zielen auf eine Erholung über Monate, während ein Presale auf das zielt, was nur ein Listing auslösen kann. Dass mehr als 10,38 Millionen Dollar in Pepeto fließen, während der Angstindex bei 36 steht, ist kein Zufall, sondern Überzeugung. Jede neue Presale-Stufe schließt schneller als die vorherige, weil die einsteigenden Wallets auf das erwartete Binance-Listing setzen. Wer auf die langsame Erholung von Solana wartet, sieht dieses Fenster nicht, und wer heute einsteigt, sichert sich einen Kurs, den das Listing zur Geschichte macht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum steigt der SOL-Kurs trotz der guten Nachrichten nicht?

Weil die Zone zwischen 76 und 78 Dollar jeden Ausbruch bremst und die ETF-Tokenisierung durch Bitwise bisher nur geplant und noch nicht genehmigt ist.

Warum sammelt Pepeto ausgerechnet in einer Angstphase Kapital ein?

Weil Pepeto mit PepetoSwap, einem Risiko-Scorer und einem von SolidProof geprüften Vertrag vor einem erwarteten Listing antritt. Pepeto zielt auf Listing-Renditen aus dem Bruchteil eines Cents, während große Coins nur eine langsamere Erholung bieten. Alle Zahlen dazu finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.