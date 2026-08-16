XRP News, Ripple verschiebt 50 Millionen Token und die ETF Zuflüsse brechen um 93 Prozent ein

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Die XRP News werden am 16. August von einer einzigen Überweisung bestimmt, denn Ripple hat am 13. August 50 Millionen XRP im Wert von rund 50,5 Millionen Dollar an eine unbekannte Wallet geschickt. Eine Million davon landete bei Binance, der Zweck der restlichen 49 Millionen bleibt offen. Zeitgleich brachen die wöchentlichen Zuflüsse in amerikanische XRP Fonds um 93 Prozent ein, von 14,86 auf 1,01 Millionen Dollar. Große Wallets kauften im selben Zeitraum über 380 Millionen Token nach. Der Kurs hält sich knapp über einem Dollar, und die Signale zeigen in völlig verschiedene Richtungen.

XRP News zwischen Wal Käufen, leeren Fonds und einer verschobenen Abstimmung

Ripple schickte die 50 Millionen XRP an eine unbekannte Adresse, laut crypto.news, und eine Million ging direkt weiter an Binance. Analysten vermuten Liquidität, Geschäfte rund um den Stablecoin RLUSD oder normale Verwaltung der eigenen Bestände. Bestätigt hat das Unternehmen keine dieser Erklärungen, und genau das nährt die Spekulation. Parallel dazu fielen die wöchentlichen Nettozuflüsse in amerikanische XRP Fonds auf 1,01 Millionen Dollar, laut COINOTAG, ein Rückgang von 93 Prozent.

Das Fondsvermögen der sieben Produkte sank von 988 auf 964 Millionen Dollar, während Bitcoin Fonds 754 Millionen Dollar einsammelten und Ethereum Produkte rund 195 Millionen Dollar. Das Geld ist nicht verschwunden, es hat nur die Richtung gewechselt. Version 3.3.0 des XRP Ledgers brachte vertrauliche Überweisungen für tokenisierte Vermögenswerte, und 1,38 Milliarden Dollar an realen Werten liegen bereits auf dieser Blockchain. Die SEC verschob ihre Sitzung zu neuen Kryptoregeln ohne Ersatztermin, womit der nächste Auslöser erneut fehlt. Damit liefern die XRP News gute Technik und starke Wale, aber bei über 62 Milliarden Dollar Marktwert braucht jede Bewegung sehr viel frisches Geld.

Was die Mechanik von Pepeto leistet, während die XRP News auf Washington warten

Die Nachrichtenlage hängt an einem Gesetz, an einer Sitzung und an einer Behörde, die ihren Termin verschiebt. Es gibt aber Projekte, deren Nachfrage aus der eigenen Nutzung entsteht und nicht aus einem Beschluss. Genau dieser Unterschied erklärt, warum ein Teil des Kapitals gerade die Seite wechselt. XRP braucht ein Gesetz, das durchkommt, Pepeto braucht nur einen Nutzer, der tauscht.

Das ist der Unterschied zwischen dem Warten auf einen Auslöser und dem Besitz eines Auslösers. Die gebührenfreie Tauschfunktion von Pepeto greift die Nachfrage in dem Moment ab, in dem ein Händler den günstigsten Weg wählt. Weil jeder Tausch über den Token selbst läuft, wird aus jedem Handel dauerhafter Kaufdruck, der mit jeder neuen Wallet größer wird. Kein Gesetz, kein Ausschuss, nur ein Tausch, und die Nachfrage ist gesetzt.

Diese Nachfrage weitet sich über eine Brücke, die Liquidität aus Blockchains bündelt, die sonst nie dasselbe Orderbuch berühren würden. Der Risikofilter PepetoAI hält dieses Kapital in Bewegung, indem er jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet und Verluste früh abfängt, sodass jeder Teil des Systems den nächsten speist. Danach übernimmt die Angebotsseite, denn wöchentliche Verbrennungen entfernen dauerhaft Token aus dem Gesamtbestand von 420 Billionen Stück. Die Nachfrage drückt nach oben, das Angebot zieht nach unten, und zwischen beiden entsteht der Preis.

Den Aufbau leitet der Entwickler, der hinter dem ursprünglichen Pepe Token stand. Vor dem Start hat SolidProof den vollständigen Quellcode geprüft und bestätigt, was den Vorverkauf absichert. 10,38 Millionen Dollar bei 0,000000188 Dollar pro Token zeigen, wofür sich erfahrenes Kapital bereits entschieden hat. Ein erwartetes Binance Listing rückt näher, und diesen Vorverkaufspreis gibt es danach nicht mehr.

Fazit

Ein verschobener Termin, leere Fonds und ein Kurs an der Dollarmarke fassen die XRP News dieser Woche zusammen. Ein Vorverkauf hängt dagegen an keinem dieser drei Punkte. XRP trägt echte Infrastruktur, das ändert nichts an der Decke über 62 Milliarden Dollar Marktwert. Frühe Projekte durchbrechen solche Decken, und Pepeto startet mit wöchentlicher Verbrennung vor dem erwarteten Binance Listing. Eine Position von 1.000 Dollar in Shiba Inu wurde 2020 zu Millionen, bevor die Masse das Kürzel kannte. Sobald das Listing live geht, ist der Vorverkaufspreis hinter einer Wand versiegelt, die nicht mehr fällt, und übrig bleiben nur die Wallets, die vorher gekauft haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die aktuellen XRP News?

Die aktuellen XRP News sind Ripples Überweisung von 50 Millionen XRP am 13. August und der Einbruch der wöchentlichen ETF Zuflüsse um 93 Prozent auf 1,01 Millionen Dollar.

Ist Pepeto derzeit ein starker Vorverkauf?

Pepeto zählt zu den beachteten Vorverkäufen, weil wöchentliche Verbrennungen und das erwartete Binance Listing Nachfrage unabhängig von der Marktlage erzeugen. Den Quellcode hat SolidProof vor dem Verkaufsstart freigegeben, die vollständigen Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.