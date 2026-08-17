Anzeige / Werbung

Die Cardano News dieser Woche beginnen mit einem Rückzug, denn zwei Tage bevor ADA die entscheidende ETF Hürde nahm, zog Grayscale seinen Antrag zurück. Am 7. August reichte der Vermögensverwalter drei Rücknahmen innerhalb von 190 Sekunden ein. Am 9. August erfüllte ADA dann alle Bedingungen für ein beschleunigtes Verfahren, nur ohne den Antrag, der genau dafür gedacht war. Große Wallets kauften trotzdem seit dem 12. August 110 Millionen ADA. Der Kurs liegt bei rund 0,177 Dollar und damit 1,98 Prozent tiefer als am Vortag. Dieser Artikel ordnet den Rückzug ein und zeigt, wohin das Kapital wandert, während der Markt auf die Behörden wartet.

Cardano News: Warum der Zeitpunkt mehr über ADA sagt als der Rückzug selbst

Grayscale reichte am 7. August drei Rücknahmen bei der amerikanischen Börsenaufsicht ein und zog damit die Registrierungen für Cardano, Polkadot und Hedera zurück, wie crypto.news berichtet. Anteile wurden dabei weder ausgegeben noch verkauft, die Registrierung war nie wirksam geworden. Wichtig ist, dass es sich um einen freiwilligen Rückzug handelt und nicht um eine Ablehnung durch die Behörde. Grayscale könnte jederzeit erneut einreichen.

Zwei Tage später erfüllte ADA die sechsmonatige Handelshistorie an der Terminbörse CME und fällt damit unter die vereinfachten Regeln, die eine Notierung in 75 Tagen erlauben. Fünf weitere Anbieter halten aktive Anträge, darunter Bitwise, VanEck und 21Shares, das früheste Entscheidungsfenster liegt um den 23. Oktober. Für die Cardano News heißt das, der Rückzug sagt mehr über die Wirtschaftlichkeit kleiner Altcoin Fonds aus als über das Netzwerk selbst.

Im Netzwerk läuft die Arbeit davon unberührt weiter, wie die Übersicht von CoinMarketCap zeigt. Die erste Phase der Dijkstra Ära ist für Ende 2026 geplant, der Amaru Node soll ab November Blöcke im Mainnet produzieren. Der ADA Kurs spiegelt das kaum wider, denn er notiert 94 Prozent unter dem Rekord von 3,09 Dollar.

Cardano News treffen den Presale Markt: Warum Pepeto jetzt Kapital anzieht

Grayscale wartet auf Wirtschaftlichkeit, große Wallets kauften trotzdem 110 Millionen ADA. Genau diese Spaltung zeigen die Cardano News eine Ebene tiefer, wo sich ein Presale füllt, während der Rest des Marktes noch auf eine Behördenentscheidung starrt. Ein früherer Binance Experte hat Pepeto bei 0,000000188 Dollar gestartet, mit einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token, die gedeckelt und unveränderbar ist. Abgesichert ist der Presale dadurch, dass SolidProof den kompletten Code vor der Öffnung des Verkaufs geprüft und freigegeben hat.

Dieser Audit trennt Pepeto von der Welle an Meme Token, die in früheren Zyklen zusammengebrochen sind. Und er ist der Grund, warum im Presale schon über 10,38 Millionen Dollar liegen, während der Rest des Marktes in der Angst verharrt. Die Sicherheit eines sauberen Vertrags macht auch die eingebauten Werkzeuge erst wirklich nutzbar. Eine Cross Chain Bridge erlaubt den Tausch von Werten zwischen Netzwerken innerhalb der eigenen Plattform. Ein Risk Scorer prüft Token, bevor sie überhaupt jemand kauft.

Diese Werkzeuge lösen Probleme, die Händler von Meme Token in den letzten zwei Jahren echtes Geld gekostet haben. Und weil der Vertrag geprüft ist, wissen Nutzer, dass die Werkzeuge selbst keine Falle sind. Der frühere Binance Experte hinter dem Projekt hat die gesamte Struktur um ein einziges Ereignis herum gebaut, den Tag des Listings. Jede einzelne Funktion führt am Ende auf diesen Tag zurück und auf die Wallets, die sich zuerst bewegt haben.

Pepeto ist damit im Kern dasselbe Muster, das dieser Markt schon mehrfach gesehen hat. Ein Presale füllt sich mitten in der Angst, und auf der anderen Seite wartet ein erwartetes Binance Listing. Das bereits eingesammelte Kapital und der Audit von SolidProof zeigen dabei, dass die Überzeugung hinter dem Projekt echt ist.

Fazit

Die Cardano News zeigen ein Netzwerk, das liefert, und einen Markt, der noch nicht zuhört. Bis zum Entscheidungsfenster im Oktober bleibt ADA vor allem eine Frage der Geduld. Jeder Zyklus hat aber Gewinner hervorgebracht, die in der Angst eingestiegen sind und in der Erholung abgerechnet haben. Der Fear and Greed Index steht weiterhin bei 37 Punkten, und genau in solchen Phasen haben sich die wichtigsten Wallets immer bewegt. Ein früherer Binance Experte füllt dagegen gerade einen Presale in einem Tempo, neben dem der ganze Fondsprozess langsam wirkt. Am Ende trennt das Listing die Wallets, die zum Presale Preis gekauft haben, von allen, die den Aufschlag später bezahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeuten die aktuellen Cardano News für ADA?

Grayscale zog seinen Antrag am 7. August freiwillig zurück, es war keine Ablehnung. Fünf weitere Anbieter halten aktive Anträge, das Entscheidungsfenster liegt um den 23. Oktober.

Warum zieht Pepeto im Angstmarkt Kapital an?

Weil Pepeto eine Cross Chain Bridge, einen Risk Scorer und einen von SolidProof geprüften Vertrag bietet. Ein Binance Listing wird erwartet, Details auf der offiziellen Pepeto-Website.