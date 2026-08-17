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Die Krypto News am 16. August drehen sich um eine Frist, die in zwei Tagen abläuft und über 18,9 Millionen Solana entscheidet. Bis zum 18. August müssen Validatoren genug Stimmgewicht sammeln, damit zwei Vorschläge die Ausgabe neuer SOL bremsen und die Verbrennung deutlich anheben. Solana notiert bei rund 75 Dollar und damit etwa 74 Prozent unter dem eigenen Allzeithoch. Gleichzeitig lösen sich die Zuflüsse in Solana Fonds vom restlichen Markt, denn Bitcoin Produkte verloren in derselben Woche fast 390 Millionen Dollar. Es geht also um zwei Dinge zugleich, um das Angebot und um die Nachfrage. Dieser Artikel zeigt die Zahlen hinter der Abstimmung, die Termine und die Marken, auf die Anleger jetzt schauen. Und er zeigt, wohin Kapital fließt, das auf keine Abstimmung wartet.

Krypto News: Solana entscheidet über Verbrennung und Inflation

Im Zentrum steht ein Paket, über das Solana Validatoren derzeit abstimmen. Die beiden verbundenen Vorschläge heißen SIMD-0550 und SIMD-0553. Der erste senkt die Ausgabe neuer Token, der zweite erhöht die Menge, die bei Transaktionen verbrannt wird. Laut CoinDesk würde SIMD-0553 die tägliche Verbrennung von etwa 650 SOL auf 7.500 bis 9.000 SOL anheben, in Dollar also von rund 47.000 auf bis zu 650.000 pro Tag.

SIMD-0550 verdoppelt die jährliche Disinflation von 15 auf 30 Prozent, sodass Solana die Zielinflation von 1,5 Prozent bereits 2029 statt 2032 erreicht. Über sechs Jahre würden dadurch etwa 18,9 Millionen SOL niemals entstehen. Das Paket braucht 15 Prozent des hinterlegten Angebots, also rund 65,16 Millionen SOL. Die Signalfrist endet am 18. August, abgestimmt wird vom 23. bis 29. August. Solana notiert nach Daten von CoinMarketCap bei rund 75 Dollar mit einer Bewertung von etwa 44 Milliarden Dollar.

Die Krypto News liefern dazu ein zweites Bild, denn Solana Fonds sammelten in der Woche bis zum 14. August 10,26 Millionen Dollar ein, den stärksten Wert seit Mai, während Bitcoin Fonds 389,7 Millionen Dollar verloren. Alles zielt auf dasselbe Ergebnis, ein knapperes Angebot bei einem Token, der bereits 44 Milliarden Dollar wiegt. Damit bleibt eine Frage offen. Wo trifft echte Knappheit noch auf einen Preis, der nicht längst Milliarden schwer ist?

Pepeto in den Krypto News: Knappheit, die nicht erst 2029 wirkt

Solana macht sein Angebot knapper, doch die volle Wirkung kommt erst gegen Ende des Jahrzehnts. Wer darauf nicht Jahre warten will, sucht sie dort, wo die Knappheit von Tag eins an feststeht. Genau darum taucht Pepeto gerade in jeder zweiten Marktdiskussion auf.

Während große Token auf politische Entscheidungen warten, hat ein Vorverkaufsprotokoll bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die auf keine Erlaubnis warten. Pepeto wurde von einem früheren Binance Experten aufgebaut, der den Token bei 0,000000188 Dollar ansetzt und das Angebot bei 420 Billionen festschreibt. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt öffnete. Damit bekommen Käufer eine geprüfte Sicherheit, die die meisten Meme Token komplett auslassen.

Erst dieser geprüfte Vertrag macht die eingebauten Werkzeuge glaubwürdig. PepetoSwap hält das Handelsvolumen beim Projekt, weil Halter ihre Token tauschen können, ohne von fremden Diensten abhängig zu sein. Ein Risikobewerter setzt vor jedem Kauf eine Prüfung davor, sodass Käufer wissen, worauf sie sich einlassen. Diese Werkzeuge schaffen eine dauerhafte Nutzung, die weit über das Fenster des Vorverkaufs hinausreicht.

Das Tempo der Einzahlungen zieht mit jeder Stufe an. Dass Kapital bei einem Angstwert von 25 hereinkommt, während der Rest des Marktes zögert, spricht für echte Überzeugung. Der frühere Binance Experte hat jedes Teil so entworfen, dass es zusammengreift, von der Prüfung über die Werkzeuge bis zum Listing. Große Token reagieren derweil auf Schlagzeilen, während dieses Protokoll seine Summe ohne eine einzige Abstimmung gesammelt hat. Jede neue Stufe schließt schneller als die vorherige, und den heutigen Preis bekommt nur, wer ihn nimmt, solange diese Stufe offen ist.

Fazit

Die Krypto News zeigen bei Solana ein Angebot, das erst über Jahre knapper wird. Pepeto hat diese Knappheit längst festgeschrieben, bevor ein großer Handelsplatz den Token überhaupt führt. Solana arbeitet an einer Erholung über Monate, während ein Vorverkauf auf das schaut, was erst ein Listing auslöst. Dass mehr als 10,38 Millionen Dollar bei einem Angstwert von 25 hineinflossen, ist keine Laune, sondern eine von Kapital bestätigte Überzeugung. Wer jetzt kauft, zahlt den Preis des Vorverkaufs, wer wartet, zahlt den Preis, den der Handelsplatz macht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was ist die wichtigste Krypto News zu Solana gerade?

Die Abstimmung über SIMD-0550 und SIMD-0553. Sie würde die tägliche Verbrennung auf bis zu 9.000 SOL anheben und rund 18,9 Millionen SOL nie entstehen lassen. Die Signalfrist endet am 18. August.

Warum fließt Kapital in Pepeto?

Wegen PepetoSwap, dem Risikobewerter und dem erwarteten Binance Listing. SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.