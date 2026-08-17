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Zum dritten Mal in Folge haben die US-Spot-ETFs Geld verloren, rund 57,6 Millionen Dollar an einem einzigen Handelstag. Bitcoin notiert bei rund 63.000 Dollar und hat die komplette Erholung der Vorwoche wieder abgegeben. Gleichzeitig liegt nur noch gut die Hälfte aller umlaufenden Coins im Gewinn, der niedrigste Wert seit über drei Jahren. Wer jetzt eine Bitcoin Prognose sucht, findet vor allem eine offene Frage. Hält die Zone zwischen 60.000 und 61.000 Dollar, oder rutscht der Kurs darunter. Dieser Text ordnet die frischen Zahlen ein und zeigt, welche Marken über die nächsten Wochen entscheiden. Und er erklärt, warum ein Teil des Kapitals bereits eine Ebene früher nach Rendite sucht.

Bitcoin Prognose: ETF-Abflüsse und die Mauer bei 65.000 Dollar

Die Bitcoin Prognose hängt aktuell an einer einzigen Zone, und die liegt tiefer, als viele Anleger hoffen. BTC notiert am 16. August 2026 bei rund 63.020 Dollar und damit drei Prozent unter dem Niveau der Vorwoche. Vor sieben Tagen kostete ein Coin noch 64.780 Dollar, die komplette Rally ist also verpufft. Auslöser war laut CoinDesk ein doppelter Abflusstag bei den Spot-ETFs, bei dem 192 Millionen Dollar abgezogen wurden.

Am 14. August kam ein dritter Tag hinzu, mit weiteren 57,6 Millionen Dollar. Allein der BlackRock-Fonds IBIT verlor 55,5 Millionen Dollar, rund 883 Bitcoin. Gleichzeitig sank der Anteil der Bestände im Gewinn auf 51,4 Prozent, den niedrigsten Wert seit mehr als drei Jahren. Laut CoinPaper scheiterten Käufer zuletzt mehrfach an der Marke von 65.000 Dollar, während Aktien den Kryptomarkt klar hinter sich lassen.

Nach unten stützt der Bereich zwischen 60.000 und 61.000 Dollar, nach oben blockiert die Spanne von 65.000 bis 66.000 Dollar. Der 50-Tage-Durchschnitt bei rund 63.800 Dollar deckelt jeden Erholungsversuch schon vorher. Erst ein Tagesschluss über 66.500 Dollar wäre das erste echte Signal für eine Wende. Bis dahin tritt der größte Coin der Welt auf der Stelle, und ein Teil des Kapitals sucht längst Positionen, die keine Billionenbewertung schieben müssen, um kräftig zu wachsen.

Bitcoin Prognose trifft Vorverkauf, warum Anleger gerade auf Pepeto schauen

Bitcoin muss eine Bewertung von weit über einer Billion Dollar bewegen, bevor sich der Kurs überhaupt verdoppelt. Genau diese Rechnung führt viele Anleger derzeit eine Ebene tiefer, dorthin, wo Projekte noch vor ihrer ersten Börsennotierung stehen. Ein Name taucht in diesen Gesprächen seit Wochen immer häufiger auf.

Wale kaufen BTC bei 63.000 Dollar, weil sie das Muster erkennen. Ein Muster, das man bereits zum Vorverkaufspreis erkennt, wirkt allerdings in einer völlig anderen Größenordnung. Pepeto steht bei 0,000000188 Dollar, und alles, was unter dieser Zahl liegt, ist darauf gebaut, das eintretende Kapital zu schützen. Der Risikoprüfer PepetoAI liest jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg mit. Er markiert Gefahren, bevor Kapital überhaupt ins Risiko geht, und genau dieser Schutz lässt den Rest der Maschine funktionieren. Geschütztes Kapital bleibt in der Position.

Positionen, die bleiben, treffen in voller Größe auf die erwartete Binance-Notierung, also genau auf den Moment, in dem aus dem Vorverkaufspreis ein Börsenpreis wird. Ein bei 420 Billionen fest verankertes Angebot sorgt dafür, dass unterwegs keine Verwässerung den Gewinn auffrisst. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Und der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe entworfen hat, weiß sehr genau, was einen Token zu einem Phänomen macht, weil er es bereits einmal geschafft hat.

Das ist der Grund, warum 10,38 Millionen Dollar eingesammelt wurden, bevor der Großteil des Marktes den Namen überhaupt kannte. Jeder einzelne Baustein greift dabei in den nächsten. Und alle zeigen auf denselben Moment, auf die Notierung, die den heutigen Einstieg zu der Position macht, die alle anderen zu spät entdecken.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt einen Markt, der auf ein Signal wartet. 10,38 Millionen Dollar flossen in einen Vorverkauf, den der Markt noch nicht eingepreist hat. Das ist derselbe Aufbau, den Pepe 2023 hatte, als aus kleinen Einsätzen vor der Menge sechsstellige Depots wurden. Das Muster ändert sich nie, nur die Namen ändern sich. Pepeto bringt die Prüfung, den KI-Schutz und den Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe in eine erwartete Binance-Notierung, und der Vorverkaufspreis existiert nur, bis diese Tür aufgeht. Wer sich bewegt, solange der Vorverkauf offen ist, entscheidet selbst, auf welcher Seite dieser Geschichte er morgen steht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen?

Die Bitcoin Prognose bleibt seitwärts gerichtet, solange BTC unter 65.000 Dollar notiert. Die Unterstützung liegt bei 60.000 Dollar, ein Tagesschluss über 66.500 Dollar wäre die Wende.

Ist Pepeto eine gute Investition?

Pepeto bietet eine SolidProof-Prüfung, KI-gestützten Risikoschutz und eine erwartete Binance-Notierung. Bisher sind 10,38 Millionen Dollar in den Vorverkauf geflossen. Alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.