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Nur noch 51,4 Prozent aller Bitcoin liegen im Gewinn, der niedrigste Stand seit über drei Jahren. Fast die Hälfte aller Coins steckt im Minus, und das verschiebt jede Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen. Bitcoin (BTC) notiert bei rund 63.010 Dollar, nachdem die US Spot ETFs am 14. August zum dritten Mal in Folge Abflüsse meldeten. Über die Woche summierten sich die Abzüge auf 389,7 Millionen Dollar, den stärksten Wochenabfluss seit sechs Wochen. Institutionelles Kapital zieht sich zurück, während der Markt auf den nächsten Auslöser wartet. Dieser Artikel zeigt die Daten dahinter, die entscheidenden Kursmarken und die Alternative, die erfahrene Anleger gerade prüfen.

Bitcoin Prognose zwischen ETF Abflüssen und der Marke von 61.500 Dollar

Der August hat die Erholung des Vormonats kassiert. Laut CoinDesk fiel Bitcoin auf den tiefsten Stand seit dem 3. August und notiert aktuell bei rund 63.010 Dollar. Ausgelöst hat den Rücksetzer eine Serie von Abflusstagen bei den Spot ETFs. Am 14. August verließen weitere 57,63 Millionen Dollar die Fonds, davon 55,51 Millionen allein aus BlackRocks IBIT.

Über die Woche vom 10. bis 14. August summierten sich die Nettoabflüsse auf 389,7 Millionen Dollar, den größten Wochenabfluss seit sechs Wochen. Parallel fiel der Anteil der Bitcoin im Gewinn auf 51,4 Prozent. Technisch handelt BTC unter allen vier wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die 20 Tage Linie bei 64.150 Dollar bildet die erste Hürde, nach unten hält der Kanalboden bei 61.500 Dollar.

Laut CoinCodex senden derzeit 27 technische Indikatoren bärische Signale und nur drei bullische. Am 19. August folgt das Protokoll der US Notenbank, der nächste echte Auslöser. Damit bleibt die Bitcoin Prognose kurzfristig eine Frage der Geduld. Selbst der Weg zurück auf 80.000 Dollar bringt nur rund 27 Prozent, verteilt über viele Monate.

Was die Bitcoin Prognose übersieht, füllt gerade den Pepeto Vorverkauf

Ein Plus von 27 Prozent über viele Monate ist das beste Szenario, das jede seriöse Bitcoin Prognose derzeit anbietet. Wer mehr sucht, schaut dorthin, wo dieselbe Summe noch echtes Gewicht hat. Genau dort sind bereits 10,38 Millionen Dollar in Pepeto geflossen, nicht wegen Hype, sondern wegen der Rechnung dahinter.

Die gebührenfreie Swap Engine über mehrere Blockchains senkt die Handelskosten auf null, und wenn das erwartete Binance Listing die Handelsvolumen bringt, wird jeder einzelne Tausch zu direktem Kaufdruck auf den Token, statt als Gebühr bei einem Zwischenhändler zu landen. Diesen Mechanismus bauen die meisten Vorverkaufsprojekte nie ein, und genau er verändert den Listing Tag vollständig. Dieser Kaufdruck trifft auf ein Angebot, das die Burn Engine Woche für Woche verkleinert. Eine Gesamtmenge von 420 Billionen Token klingt zunächst groß, bis man beobachtet, wie die wöchentlichen Burns diese Menge Schritt für Schritt zusammendrücken.

Der PepetoAI Risk Scorer bewertet jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, damit Kapital im Ökosystem zirkuliert und nicht bei schlechten Einstiegen versickert. Die Cross Chain Bridge verbindet jede Blockchain mit einem einzigen Token und verbreitert damit den Zugang. Die Nachfrage wächst aus mehreren Richtungen, während das Angebot jede Woche kleiner wird. Diese Lücke ist der Grund, warum Kapital jetzt einsteigt und nicht später.

Hinter dem Aufbau steht der Mitgründer des ursprünglichen Pepe, und ein ehemaliger Binance Experte begleitet den Weg zur Börsennotierung. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der erste Dollar hineinfloss. Der Einstieg liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar. Das erwartete Binance Listing rückt näher. Mit dem Moment, in dem der Handel dort startet, verschwindet dieser Vorverkaufspreis.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt am Zinsprotokoll, an den ETF Zuflüssen und an der Marke von 61.500 Dollar. Für Kapital, das keine Notenbank abwarten möchte, liegt die Bewegung woanders. Große Wallets haben diese Woche ihre Signale gesehen, und die schnellsten sind bereits im Vorverkauf, dessen Burns keinen Bitcoin bei 80.000 Dollar brauchen. SHIB Halter sahen 2021 ein ähnliches Signal, und wer auf eine weitere Bestätigung wartete, trug die Kosten dieser Geduld vier Jahre lang. Dieselbe Ausgangslage bildet sich jetzt bei Pepeto, Burn für Burn und Runde für Runde. In einigen Monaten wird sich zeigen, ob diese Wochen als das Einstiegsfenster gelten oder als der Moment, den man verstreichen ließ.

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Häufige Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen?

Die Bitcoin Prognose bleibt verhalten. BTC notiert bei rund 63.010 Dollar, die Spot ETFs verloren in der Woche bis zum 14. August 389,7 Millionen Dollar, und nur 51,4 Prozent aller Coins liegen im Gewinn.

Warum fließt gerade jetzt Kapital in den Pepeto Vorverkauf?

Kapital fließt in den Pepeto Vorverkauf, weil gebührenfreie Swaps und wöchentliche Burns eine Nachfrage aufbauen, die Bitcoin bei 1,3 Billionen Dollar nicht nachbilden kann. SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft, und mit dem erwarteten Binance Listing endet die Vorverkaufsphase. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.