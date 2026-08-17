XRP Prognose am 16. August 2026. Warum Wale kaufen, während die ETF-Zuflüsse um 93 Prozent einbrechen

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Ripple hat am 13. August 50 Millionen XRP an eine unbekannte Wallet verschoben, rund 50,5 Millionen Dollar. Fast zeitgleich brachen die wöchentlichen Zuflüsse in die amerikanischen XRP-ETFs um 93 Prozent ein. Der Kurs hält trotzdem seine 1,00 Dollar. Warum sammeln große Wallets täglich über zehn Millionen Token ein, während das institutionelle Geld aussteigt? Genau an diesem Widerspruch hängt die XRP Prognose in diesem August. Dieser Artikel zeigt die Zahlen der letzten Tage, die entscheidenden Marken und den Termin, der im September alles verändern kann. Und er zeigt, wohin das Geld wandert, das auf Washington nicht mehr warten will.

XRP Prognose unter Druck, während die Wale kaufen und die ETF-Zuflüsse versiegen

Am 13. August verließen 50 Millionen XRP eine Ripple-nahe Adresse, rund eine Million davon landete kurz darauf bei Binance. Solche Bewegungen liest der Markt seit Jahren als Signal, wie crypto.news berichtet. In derselben Woche fielen die Nettozuflüsse in die amerikanischen Spot-ETFs von 14,86 Millionen auf 1,01 Millionen Dollar. Das sind 93 Prozent weniger in nur sieben Tagen.

Auf der anderen Seite des Marktes passiert das Gegenteil. Adressen mit mehr als zehn Millionen XRP nehmen täglich über zehn Millionen Token auf. Bei Binance stammen 91 Prozent aller Abflüsse von diesen großen Haltern, der höchste Anteil seit 2024. Am 11. August, als der Kurs 1,00 Dollar testete, sammelten Wale nach Daten von CoinMarketCap mehr als 380 Millionen Token ein. Der Kurs steht am 16. August bei rund 1,00 Dollar, das sind 62,8 Milliarden Dollar Bewertung.

Die Unterstützung liegt bei 1,00 Dollar, der Widerstand bei 1,0150 und darüber bei 1,0650 Dollar. Der eigentliche Termin steht im September, wenn der Senat über den CLARITY Act abstimmt. Die Prognosemärkte geben dieser Abstimmung rund 16 Prozent Chance. Für die XRP Prognose bleibt damit eine unbequeme Rechnung, denn bei dieser Größe braucht selbst eine Verdopplung Monate und grünes Licht aus Washington.

Pepeto sammelt 10,38 Millionen Dollar ein, während die XRP Prognose auf Washington wartet

Diese Rechnung zeigt sehr deutlich, wie teuer Warten werden kann, wenn ein einziges Gesetz aus Washington über den nächsten Schritt eines ganzen Marktes entscheidet. Genau an dieser Stelle trennt sich das Kapital, das auf politische Termine wartet, von dem Kapital, das sich längst neu positioniert hat und dabei kein Datum im Kalender braucht. Das schärfste Geld wartet nie darauf, dass ein Gesetz verabschiedet wird. Es wandert zuerst zu Produkten, die bereits heute funktionieren und nicht erst nach einer Abstimmung.

Genau das geschieht derzeit bei Pepeto, wo mittlerweile 10,38 Millionen Dollar an Einstiegen zusammengekommen sind und zeigen, wofür sich das frühe Geld entschieden hat. Der Motor des Ganzen ist die Cross-Chain-Bridge, die Werte sofort zwischen verschiedenen Blockchains bewegt. Das ist genau die Beweglichkeit, die XRP-Haltern jahrelang versprochen wurde und die im Alltag privater Anleger nie wirklich ankam. Jeder Wert, den diese Bridge transportiert, landet anschließend in der gebührenfreien Swap-Engine.

Dort werden Trades ohne Kosten ausgeführt, sodass Kapital, das ankommt, auch einen Grund hat zu bleiben. Kapital, das bleibt, wird über kurz oder lang zu Nachfrage. Und Nachfrage, die auf ein festes Angebot von 420 Billionen Token trifft, ist die älteste Preisformel des Marktes. Dass der Presale als sicher gilt, hat einen sehr konkreten Grund, denn SolidProof durchleuchtete die komplette Codebasis und erteilte die Freigabe, bevor die erste Einzahlung möglich war.

Der Gründer hinter dem ersten Kapitel von Pepe gehört zum Team, das auf eine erwartete Binance-Notierung hinarbeitet. Sollte diese Notierung kommen, dürfte der heutige Preis für viele nur noch eine Erinnerung sein. Noch steht der Presale bei 0,000000188 Dollar. Die Einstiege, die täglich eintreffen, sagen deutlicher als jede Analyse, dass der Markt bei diesem Projekt längst aufgehört hat zu diskutieren.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt an 62,8 Milliarden Dollar gebunden, und das deckelt jede Rechnung nach oben. Frühe Projekte legen in jedem Zyklus stärker zu, weil ihre Rechnung von einer ganz anderen Basis startet. Ein Einstieg von 1.000 Dollar in SHIB Ende 2020 wurde mehr als eine Million wert, ganz ohne Produkt dahinter. Pepeto bringt gebührenfreie Ausführung, eine KI-gestützte Risikoprüfung, ein SolidProof-Audit und eine näher rückende Binance-Notierung mit, sodass dieselbe Logik hier auf mehr Substanz trifft. Sobald die Notierung live geht, ist dieser Preis Geschichte. Und am Ende zählen nicht die Einstiege, über die jemand nachgedacht hat, sondern die, die wirklich gekauft wurden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für August 2026 aus?

Die Unterstützung hält bei 1,00 Dollar, der Widerstand liegt bei 1,0150 und darüber bei 1,0650 Dollar. Entscheidend ist die Abstimmung über den CLARITY Act im September.

Ist Pepeto ein starker Einstieg neben XRP?

Pepeto bietet einen Presale-Preis, gebührenfreie Werkzeuge und eine näher rückende Binance-Notierung, was das Projekt zu einem der frühesten Einstiege dieses Zyklus macht. Die offizielle Pepeto-Website führt sämtliche aktuellen Presale-Daten.