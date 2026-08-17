Ethereum Prognose heute, ETH bei 1.878 Dollar und die Marke 1.920, die jetzt alles entscheidet

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Fünf Wochen lang floss Geld in die amerikanischen Spot ETFs auf Ethereum, dann riss die Serie ausgerechnet jetzt. Die Ethereum Prognose trifft damit auf die engste Wochenspanne des gesamten Jahres 2026. ETH steht bei rund 1.878 Dollar, eingeklemmt zwischen einer verteidigten Unterstützung und einem Widerstand, an dem jeder Anlauf gescheitert ist. Der Chart läuft auf eine Entscheidung zu, und die fällt in den nächsten Handelstagen. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Marken, die jetzt zählen, die Kapitalströme der Woche und eine Rechnung, die viele Anleger nachdenklich macht. Denn selbst der beste Verlauf hat bei ETH eine Obergrenze, die sich beziffern lässt.

Ethereum Prognose zwischen 1.855 und 1.930 Dollar, während die ETF Serie reißt

Der Ethereum Kurs stand zuletzt bei 1.878,72 Dollar, laut Blockonomi. Käufer verteidigten 1.855 Dollar mehrfach, während jeder Anlauf über 1.930 Dollar wieder verkauft wurde. Daraus ist ein symmetrisches Dreieck entstanden, das seiner Spitze sehr nahe kommt.

Die eigentliche Hürde liegt bei 1.918 bis 1.920 Dollar, wo der 100 Tage Durchschnitt und der Parabolic SAR zusammentreffen. Ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg nach oben, ein Bruch der 1.855 Dollar führt in Richtung 1.800 Dollar. Bei den Kapitalströmen kippte die Lage, denn die Spot ETFs verzeichneten bis zum 14. August einen Abfluss von 2,26 Millionen Dollar und beendeten damit fünf positive Wochen.

Bei den Bitcoin ETFs verließen im selben Zeitraum 389,7 Millionen Dollar die Fonds, laut CryptoTimes. Ein Lichtblick bleibt der Börsenbestand, denn am 15. August verließen netto 3,48 Millionen Dollar mehr an ETH die Handelsplätze als ankamen.

Doch selbst ein Anstieg zurück auf das Rekordhoch von 4.946 Dollar wäre nur das 2,6 fache des heutigen Kurses. Bei 227 Milliarden Dollar Marktwert ist mehr kaum drin, und genau diese Deckelung schickt Kapital auf die Suche nach Einstiegen, die noch keine Decke haben.

Pepeto im Vorverkauf, während die Ethereum Prognose gegen ihre eigene Obergrenze läuft

Ein Projekt vor seinem ersten Börsenkurs trägt diese Deckelung nicht. Pepeto ist der Name, der in dieser Rechnung immer wieder auftaucht. Während sich der ETH Markt um institutionelle Käufe nahe 1.900 Dollar dreht, suchen andere Anleger den größten Hebel pro Dollar und landen bei genau diesem Namen.

Pepeto bewegt sich in einer völlig anderen Kategorie, und die Mechanik dahinter erklärt, warum immer wieder Kapital dorthin findet. Jede Order läuft über eine gebührenfreie Swap Engine für mehrere Blockchains, deshalb wird nichts abgezogen und jeder Dollar kommt mit vollem Gewicht in der Position an. Und dieses volle Gewicht trifft auf etwas, das nicht mitwächst. Es sind 420 Billionen Token, mehr werden es nie, und jede Woche verschwindet ein weiterer Teil davon durch Verbrennung. Ein so schwerer Druck auf einen schrumpfenden Bestand ist eine Frage der Rechnung und nicht der Hoffnung.

Der Risiko Scorer von PepetoAI bewertet jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg in Echtzeit, und aus nervösen Haltern werden informierte, die nicht bei der ersten roten Kerze verkaufen. Weniger Panikverkäufe bedeuten weniger Token, die zurück an den Markt fließen, und der frei handelbare Bestand wird von einer zweiten Seite enger, während die Nachfrage steigt. Zwei Kräfte drücken damit gleichzeitig auf denselben Bestand. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf öffnete. Im Team sitzt ein früherer Binance Experte, und der Entwickler des ursprünglichen Pepe ist als Mitgründer an Bord.

Genau das bekommen Käufer heute für 0,000000188 Dollar im Vorverkauf von Pepeto. Bisher sind über 10,38 Millionen Dollar zusammengekommen, und wer jetzt kauft, zahlt eine Zahl, die es am Tag der Handelseröffnung nicht mehr gibt. Das erwartete Binance Listing ist das Ventil, und alles, was sich darunter aufgebaut hat, wird mit dem ersten Handelstag sichtbar.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen Markt, der auf eine Entscheidung wartet, und selbst die beste Variante bringt das 2,6 fache. ETH kostete 2015 rund 0,42 Dollar und stand zehn Jahre später bei 4.946 Dollar, aus 100 Dollar wurden in diesem Zeitraum über eine Million. Dieses Fenster schloss sich, sobald die Masse auftauchte. Die größten Gewinne gingen nie an jene, die auf den Kurs warteten, sondern an jene, die kauften, solange der Einstieg noch zu klein wirkte. Genau dort steht Pepeto heute, und in sechs Monaten spricht über diesen Preis, wer ihn jetzt erkennt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Welche Marken entscheiden jetzt über den ETH Kurs?

Widerstand liegt bei 1.918 bis 1.920 Dollar, Unterstützung bei 1.855 Dollar. Ein Tagesschluss über 1.920 Dollar öffnet den Weg nach oben, ein Bruch führt in Richtung 1.800 Dollar.

Warum kaufen Anleger Pepeto, statt ETH nachzulegen?

Weil der Preis im Vorverkauf mit dem Listing endet und das erwartete Binance Listing näher rückt. Der Code wurde von SolidProof auditiert, über 10,38 Millionen Dollar stehen bereits im Vorverkauf. Alle Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.