Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 17, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|Aberdeen International Inc.
|August 31, 2026
|October 13, 2026
|A
|Altamira Gold Corp.
|August 17, 2026
|October 1, 2026
|AG
|Ansar Financial and Dev Corp
|September 4, 2026
|October 18, 2026
|AG
|Armor Minerals Inc.
|August 20, 2026
|October 7, 2026
|AG
|Arway Corporation
|August 28, 2026
|October 19, 2026
|AS
|Avante Corp.
|August 25, 2026
|September 29, 2026
|AGS
|BLOK Digital Ltd.
|August 24, 2026
|October 1, 2026
|A
|BetterLife Pharma Inc. *
|August 18, 2026
|October 14, 2026
|A
|Blue Jay Gold Corp.
|August 31, 2026
|October 15, 2026
|A
|Bold Ventures Inc.
|September 4, 2026
|October 20, 2026
|AGS
|CANALASKA URANIUM LTD NEW
|September 4, 2026
|October 19, 2026
|A
|Copper Lake Resources LTD *
|September 4, 2026
|October 22, 2026
|AS
|Cygnus Metals Limited
|August 13, 2026
|September 18, 2026
|S
|Getchell Gold Corp.
|August 31, 2026
|October 15, 2026
|A
|Golden Star Capital Ventures
|August 21, 2026
|September 25, 2026
|A
|Golo Mobile Inc.
|September 4, 2026
|October 21, 2026
|A
|HOMELAND CRITICAL MINERALS INC
|August 11, 2026
|September 16, 2026
|AS
|International Prospect Venture
|September 3, 2026
|October 8, 2026
|AGS
|Latam Lithium Corp.
|September 3, 2026
|October 8, 2026
|AGS
|Maxus Mining Inc
|August 31, 2026
|October 15, 2026
|AS
|Medicenna Therapeutics Corp.
|August 17, 2026
|October 1, 2026
|AGS
|Metalore Resources Limited
|August 17, 2026
|September 26, 2026
|AG
|Mountain Valley MD Holdings Inc
|September 4, 2026
|October 20, 2026
|AG
|NEVADA LITHIUM RESOURCES INC
|August 24, 2026
|September 28, 2026
|AS
|NGEx Minerals Ltd.
|September 1, 2026
|October 8, 2026
|S
|NVRO Metals Limited
|August 21, 2026
|October 7, 2026
|AS
|Nubeva Technologies Ltd
|September 1, 2026
|October 9, 2026
|A
|Palamina Corp.
|August 24, 2026
|September 24, 2026
|AS
|Radial Research Corp.
|September 4, 2026
|October 14, 2026
|AGS
|SNDL Inc.
|August 26, 2026
|October 15, 2026
|AS
|SURGE BATTERY METALS INC.
|September 1, 2026
|October 8, 2026
|S
|Safi Silver Corp.
|August 31, 2026
|October 15, 2026
|AS
|Sarama Resources Ltd. %
|July 20, 2026
|September 9, 2026
|AGS
|Sarama Resources Ltd.
|August 31, 2026
|October 21, 2026
|AGS
|Seegnal Inc.
|August 18, 2026
|September 24, 2026
|AS
|Sonoro Energy Ltd.
|August 27, 2026
|October 14, 2026
|AG
|Spanish Mountain Gold Ltd. *
|August 14, 2026
|October 1, 2026
|AG
|Starcore Intl Mines Ltd
|September 11, 2026
|October 23, 2026
|AG
|TNR Gold Corp.
|August 12, 2026
|September 22, 2026
|AGS
|Talamore Mining Corp. *
|August 5, 2026
|September 17, 2026
|S
|Thunder Gold Corp.
|September 2, 2026
|October 9, 2026
|AGS
|Val-d'or Mining Corporation
|September 3, 2026
|October 8, 2026
|AGS
|Vortex Energy Corp
|August 12, 2026
|September 18, 2026
|AS
|Wescan Goldfields Inc.
|August 31, 2026
|October 14, 2026
|A
|ZOGLO'S FOOD CORP
|September 2, 2026
|October 14, 2026
|A
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/309483
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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