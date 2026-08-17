Die Hensoldt-Aktie hat sich zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet und seit dem lokalen Tief rund +53% zugelegt. Damit rückt das bisherige Allzeithoch wieder deutlich näher und die Bullen haben das Chartbild spürbar aufgehellt. Nach der starken Erholung stellt sich nun die entscheidende Frage, ob Hensoldt den laufenden Aufwärtstrend fortsetzen und tatsächlich ein neues Rekordhoch markieren kann. Chartanalyse zur Hensoldt-Aktie Die Hensoldt-Aktie hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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