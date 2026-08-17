Die DroneShield-Aktie steht nach dem massiven Kursrückgang vor einer wichtigen charttechnischen Phase. Vom Allzeithoch ist der Kurs inzwischen rund -71% entfernt und nähert sich nun einer entscheidenden Unterstützungszone. Genau dort könnte sich zeigen, ob die Verkäufer langsam die Kontrolle verlieren und eine Trendwende möglich wird. Der Support dürfte damit zum zentralen Prüfstein für die weitere Kursentwicklung werden. Chartanalyse zur DroneShield-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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