XRP News heute, Wale kaufen 380 Millionen XRP, während die ETF Zuflüsse um 93 Prozent einbrechen

Anzeige / Werbung

Die XRP News am 16. August bestehen aus zwei Zahlen, die sich gegenseitig widersprechen. Die Zuflüsse in die Spot ETFs brachen um 93 Prozent ein, während große Adressen in derselben Woche über 380 Millionen Token einsammelten. Institutionelles Geld geht, geduldiges Kapital greift zu, und XRP notiert weiter bei rund 1 Dollar. Dieser Artikel zeigt Ihnen die entscheidende Marke, die Daten aus dem Terminmarkt und die Frage, welche Seite recht behält. Er erklärt außerdem, warum ein Teil des Kapitals diese Frage einfach umgeht.

XRP News zwischen 1,023 Dollar und einem Verkaufsdruck, den die Wale ignorieren

XRP hält die psychologische Marke bei 1 Dollar, nachdem der Kurs von 1,023 Dollar abgerutscht ist, laut Coinpedia. Genau diese 1,023 Dollar sind der Auslöser, auf den beim XRP Kurs alle schauen. Kehrt der Kurs darüber zurück, rückt die Zone zwischen 1,17 und 1,18 Dollar in den Blick, andernfalls behalten die Verkäufer die Kontrolle.

Der Terminmarkt stützt das. Das offene Interesse liegt bei rund 996 Millionen Dollar, die Finanzierungsrate ist mit etwa 0,0030 positiv. Der Futures CVD liegt dagegen bei minus 5,685 Milliarden und fällt weiter, ein Zeichen für aggressive Verkäufe.

Auf der Kette dreht sich das Bild. Die aktiven Adressen stiegen in 24 Stunden auf fast 49.929, den höchsten Wert seit Monaten, während die negativen Kommentare laut Santiment ein Dreimonatshoch erreichten. Die ETF Zuflüsse brachen bis zum 8. August um 93 Prozent auf 1,01 Millionen Dollar ein, laut crypto.news.

Ripple bewegte am 13. August 50 Millionen XRP auf eine unbekannte Adresse, während große Halter zugriffen und ihre Abflüsse von Binance inzwischen 91 Prozent aller Börsenabflüsse ausmachen. Wenn Positionierung und Kurs derart auseinanderlaufen, sucht ein Teil des Geldes nach Einstiegen, die der Markt noch gar nicht bewertet hat.

Pepeto sammelt ein, während die XRP News zwischen Walen und ETFs feststecken

Diese Suche endet häufig bei Projekten, deren erster Börsenkurs noch aussteht. Dort gibt es keine Wale, die verkaufen könnten, und keine ETF Bilanz, die enttäuscht. Während sich XRP seitwärts an einem Widerstand abarbeitet, den es nicht überwinden kann, spielt sich im Vorverkauf von Pepeto eine andere Geschichte ab. Das Projekt hat 10,38 Millionen Dollar von Wallets eingesammelt, die weder auf Gesetzesentscheidungen noch auf ETF Zuflüsse warten.

Sie bauen Positionen in einem Token auf, dessen Mechanik Nachfragedruck erzeugt, noch bevor die erste Kerze an einer Börse entsteht. Während XRP eher Geduld als Überzeugung belohnt, lädt eine wachsende Welle von Wallets still einen Vorverkauf in einer völlig anderen Kategorie, und das Tempo dieses Kapitals erzählt eine Geschichte, die die Schlagzeilen noch nicht eingefangen haben. Die gebührenfreie Swap Engine über mehrere Ketten entfernt jede Reibung, die einen Handel beim Ein und Ausstieg sonst verwässert. Kapital landet dadurch mit vollem Gewicht auf einem festen Vorrat von 420 Billionen Token, der wöchentlich verbrannt wird.

Kapital mit vollem Gewicht trifft auf einen schrumpfenden Vorrat, und daraus entsteht der Druck. Der Risiko Scorer PepetoAI verstärkt das, indem er jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet, damit Halter nach Daten handeln und nicht nach Angst. Weniger Panikverkäufer bedeuten weniger Token, die zurück in den frei handelbaren Bestand wandern. Engerer Bestand bei steigender Nachfrage, das ist die Gleichung, auf die Anleger vor einem Listing warten.

Der Einstieg gilt als sicher, denn eine Prüfung durch SolidProof deckte das gesamte Regelwerk des Codes ab, noch bevor überhaupt jemand kaufen konnte. Der Architekt hinter dem ursprünglichen Pepe gehört zum Team von Pepeto. Mit 0,000000188 Dollar liegt der Einstieg bei einem Bruchteil dessen, was Käufer am Listingtag zahlen. Mit dem erwarteten Binance Listing kommt das Ereignis, das jede Vorverkaufsposition in ihren echten Marktwert überführt.

Fazit

Die XRP News zeigen einen Markt, in dem Wale kaufen und institutionelles Geld gleichzeitig abzieht. Die Grundlagen von XRP sind echt, doch der Kurs steht 70 Prozent unter dem Hoch des Vorjahres. Der Markt hat immer jene am besten bezahlt, die früh geglaubt haben. ETH kostete einmal 10 Dollar, bevor es 2.070 Dollar erreichte, das war mehr als das 200 fache des Einsatzes. Millionen fließen gerade in den Vorverkauf von Pepeto, weil diese Wallets dasselbe Muster erkennen und weil das Binance Listing dieses Fenster dauerhaft schließt. Wer in sechs Monaten über diesen Preis spricht, gehört zu denen, die heute kaufen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Welche Marke entscheidet jetzt über den XRP Kurs?

Die Marke ist 1,023 Dollar. Erst darüber verbessert sich die Struktur und die Zone zwischen 1,17 und 1,18 Dollar rückt in Reichweite, darunter behalten die Verkäufer die Kontrolle.

Lohnt sich der Vorverkauf von Pepeto jetzt?

Der Vorverkauf von Pepeto läuft mit Vorverkaufspreis, einer Prüfung durch SolidProof, gebührenfreiem Handel und einem erwarteten Binance Listing. Damit zählt er für viele Anleger zu den frühesten Einstiegen dieses Zyklus. Die Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.