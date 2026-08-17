© Foto: Dall-EDie Bank of America schraubt ihr Kursziel für MongoDB kräftig nach oben. Vor allem der KI-Boom könnte der Aktie jetzt weiteren Rückenwind verleihen.Die Euphorie rund um künstliche Intelligenz konzentriert sich an der Börse häufig auf Chiphersteller und große Cloud-Konzerne. Doch Bank of America sieht auch bei einem weniger offensichtlichen KI-Profiteur erhebliches Potenzial: MongoDB. Die Analysten der US-Bank bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Datenbankspezialisten und erhöhten ihr Zwölf-Monats-Kursziel von 450 auf 540 US-Dollar. Analyst Koji Ikeda erwartet, dass MongoDB einen "bedeutenden Anteil" der zukünftigen KI-Workloads gewinnen kann. KI-Anwendungen verändern die …
Enthaltene Werte: US60937P1066Den vollständigen Artikel lesen
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