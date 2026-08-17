DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Chinesische Börsen vor Konjunkturdaten freundlich

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte und die Börse in Sydney tendieren am Montag im Handelsverlauf uneinheitlich. In Südkorea ruht das Geschäft wegen eines Feiertags. In Tokio bremst ein deutlich unter der Erwartung ausgefallenes Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal des Jahres, der Topix büßt 0,6 Prozent ein. Das könnte die japanische Notenbank unter Druck bringen, mit weiteren Zinserhöhungen zurückhaltender vorzugehen. Am Devisenmarkt spiegelt sich das aber kaum wider, der Yen gibt nur ganz leicht nach auf 159,10 je Dollar.

An den chinesischen Börsen geht es vor Konjunkturdaten, die eigentlich in der Nacht schon veröffentlicht werden sollten, dagegen nach oben, in Shanghai um 0,8 und in Hongkong um 1,6 Prozent. Die Daten wie Einzelhandelsumsätze oder Industrieproduktion im Juli werden laut Beobachtern nun offenbar erst zum Handelsende in Shanghai mitgeteilt. Sydney tendiert mit einem Minus von 0,4 Prozent leichter, gebremst von Einbußen bei Bankaktien.

Von den Ölpreisen kommen keine frischen Impulse. Sie bewegen sich bei unverändertem Status der Straße von Hormus kaum. Während US-Präsident Trump behauptet, die Meerenge sei frei und unter Kontrolle der USA, sieht das der Iran anders und stellt weiter Bedingung für eine Öffnung und will zudem Gebühren erheben. Am Wochenende hieß es sogar, Trump wolle die Straße von Hormus zu US-Gebiet erklären. Unterdessen ist der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiterhin stark beeinträchtigt, die Zahl der durchfahrenden Schiffe ging am Wochenende zurück, wie Öl-Analystin Priyanka Sachdeva von Phillip Nova anmerkte.

Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Alibaba um 1,8 Prozent nach oben mit einem Bloomberg-Bericht, dass das Unternehmen seine Sparte Lingxi Games verkaufen will - in einem Deal, der sie mit mehr als 1,5 Milliarden Dollar bewerten könnte. Der chinesische E-Commerce-Riese wolle den Fokus verstärkt auf künstliche Intelligenz und Cloud-Computing legen, berichtet Bloomberg.

In Sydney geben National Australia Bank um 4,3 Prozent nach. Das Kreditinstitut hat zwar höhere Gewinne für das dritte Quartal gemeldet, aber zugleich auf einen starken Rückgang bei den Hypothekenanträgen hingewiesen. Das drückt auf die Stimmung auch für andere Bankaktien. ANZ büßen 2,7 Prozent ein, Westpac 0,8 und Commonwealth 0,9 Prozent.

Für JB Hi-Fi geht es 11,5 Prozent südwärts nach schwachen Umsätzen im Juli und einem gesenkten Ausblick.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 9.080,70 -0,4 +4,2 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.262,79 -0,6 +22,6 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag +65,6 Hang-Seng (Hongkong) 25.521,99 +1,6 -0,4 10:00 Shanghai-Composite 3.960,19 +0,8 -0,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.722,35 -0,4 +23,2 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.401,89 +1,6 -26,0 10:00 KLCI (Malaysia) 1.730,13 +0,2 +3,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1586 +0,2 1,1569 1,1545 -1,4 EUR/JPY 184,31 +0,0 184,30 183,88 +0,2 EUR/GBP 0,8546 +0,0 0,8544 0,8547 -1,9 USD/JPY 159,06 -0,2 159,30 159,25 +1,5 USD/KRW 1.414,69 -0,1 1.416,50 1.417,59 -1,8 USD/CNY 6,7414 0,0 6,7412 6,7430 -3,6 USD/CNH 6,7420 -0,0 6,7443 6,7442 -3,4 USD/HKD 7,8463 -0,0 7,8470 7,8467 +0,8 AUD/USD 0,7103 +0,3 0,7081 0,7068 +6,5 NZD/USD 0,5906 +0,3 0,5889 0,5869 +2,6 BTC/USD 63.419,29 +0,6 63.042,85 63.045,05 -27,7 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 82,21 -0,2 -0,19 82,40 Brent/ICE 88,56 +0,1 0,04 88,52 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.396,48 +0,5 20,59 4.375,89 Silber 65,51 +1,3 0,85 64,66 Platin 1.750,10 +0,1 2,38 1.747,72 (Angaben ohne Gewähr)

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