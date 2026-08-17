Die Ölpreise haben angesichts der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und der weiterhin blockierten Straße von Hormus zuletzt weiter zulegen können, notieren aber immer noch weit unter ihren ehemaligen Höchstständen. Auch bei Gold und Silber fehlt trotz zuletzt starker Performance noch relativ viel bis zu den Rekordständen zu Jahresbeginn. Hingegen hat ein anderer sehr wichtiger Rohstoff nun ein weiteres Allzeithoch markiert: Kupfer. Das Industriemetall präsentiert sich bereits seit vielen Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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