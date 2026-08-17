DJ Fitch bestätigt Großbritannien-Rating mit "AA-" - Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat das Rating für Großbritannien mit "AA-" und stabilem Ausblick bestätigt. Getragen werde die Bewertung durch die hohe Wirtschaftskraft, den verlässlichen makroökonomischen Rahmen sowie die flexible Finanzierung über den tiefen Kapitalmarkt und die Bedeutung des Pfund Sterling als globale Reservewährung, hieß es. Dem gegenüber stünden jedoch eine im Vergleich zur Peergroup signifikant höhere Staats- und Auslandsverschuldung sowie doppelt so hohe Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den Einnahmen.

Trotz des Regierungswechsels zu Premierminister Andy Burnham rechnet Fitch nicht mit wesentlichen Abweichungen von den bisherigen Fiskalregeln, stellt jedoch heraus, dass der politische Spielraum für Steuererhöhungen eng begrenzt bleibt und die Verschuldung bis Ende 2028 voraussichtlich auf 106 Prozent des BIP steigen wird.

Für die britische Wirtschaft prognostiziert Fitch ein verlangsamtes Wachstum von 0,9 Prozent im Jahr 2026 und 1,2 Prozent im Jahr 2027, bedingt durch hohe Energiepreise, straffere Finanzierungsbedingungen und Schwächen am Arbeitsmarkt, bevor sich die Dynamik im Jahr 2028 wieder leicht auf 1,4 Prozent beschleunigt.

Die Inflation dürfte bis zum Jahresende vorübergehend auf 3,7 Prozent steigen, ehe sie sich bis Ende 2028 wieder beim Zielwert von 2,0 Prozent einpendelt. Dementsprechend erwartet Fitch, dass die Bank of England ihren Leitzins im Jahr 2026 bei 3,75 Prozent belässt und ab 2027 schrittweise auf 3,00 Prozent senkt.

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August 17, 2026 01:26 ET (05:26 GMT)

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