Die BYD-Aktie hat am Montag im heimischen Handel um mehr als zwei Prozent zugelegt. In einem freundlichen Gesamtmarktumfeld sorgten auch die jüngsten Äußerungen der Citigroup für den positiven Wochenauftakt. Laut der Großbank könnte der chinesische Auto-Sektor nun frischen Rückenwind erhalten.In einer aktuellen Analyse erklärte Citi, dass die Strategie, KI-Aktien zu kaufen und gleichzeitig auf fallende Kurse chinesischer Autoaktien zu setzen in der ersten Jahreshälfte bei Investoren sehr beliebt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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