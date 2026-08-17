LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 70,50 auf 68,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sowie den Quartalsbericht ihres größten Investments Tencent an. Für Tencent sieht er weiter gute Aussichten dank KI./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0013654783
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