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Montag, 17.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die USA reden nicht mehr nur über kritische Rohstoffe. Sie kaufen die Lieferkette.
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WKN: A3E4V8 | ISIN: US52110M1099 | Ticker-Symbol: 69Q
Frankfurt
17.08.26 | 08:21
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