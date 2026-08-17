Die SpaceX-Aktie hat innerhalb weniger Handelstage mehr als 500 Milliarden US$ an Börsenwert gewonnen. Zuletzt kostete das Papier 140 US$, womit der Konzern auf eine Bewertung von rund 1,85 Billionen US$ kommt. Diese Zahlen klingen gewaltig. Sie bedeuten allerdings nicht, dass Investoren tatsächlich 500 Milliarden US$ in die Aktie gesteckt haben. Der Börsenwert entsteht am Rand SpaceX verfügt über rund 13,18 Milliarden ausstehende Aktien. Bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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