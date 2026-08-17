Die Micron-Aktie beendete den Freitag nach vier Gewinntagen bei 970,20 US$. Zusätzlichen Rückenwind lieferte New-Street-Analyst Pierre Ferragu, der das Papier von "Neutral" auf "Buy" hochstufte und das Kursziel auf 1.250 US$ anhob. Daraus ergibt sich ein weiteres Potenzial von rund +29%. Entscheidender als das neue Kursziel ist jedoch die Begründung: Der berüchtigte Schweinezyklus der Speicherindustrie soll seine Macht verlieren. Langfristige Verträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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