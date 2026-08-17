Die Palantir-Aktie hat seit dem lokalen Tief vom 25. Juni eine beeindruckende Erholung hingelegt und inzwischen rund +69% zugelegt. Damit rückt das bisherige Rekordhoch wieder in greifbare Nähe: Lediglich rund +19% fehlen noch bis zu einer neuen Bestmarke. Nach der dynamischen Rallye stellt sich nun die Frage, ob Palantir den aktuellen Schwung beibehalten und den Weg zu neuen Allzeithochs fortsetzen kann. Chartanalyse zur Palantir-Aktie Die Palantir-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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