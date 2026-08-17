Die AMD-Aktie hat ihre Rallye am vergangenen Freitag mit einem weiteren Kurssprung von +6,5% eindrucksvoll fortgesetzt. Seit dem lokalen Tief summiert sich der Anstieg damit bereits auf rund +21%. Nach der kräftigen Erholung stellt sich nun die Frage, ob der Chipkonzern die aktuelle Dynamik beibehalten und die Rallye weiter ausbauen kann. Chartanalyse zur AMD-Aktie Die AMD-Aktie hat am vergangenen Freitag +6,5% im Wert zugewonnen und zeigt damit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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