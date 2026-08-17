HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 158 auf 163 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Überschuss des Versicherers in den Jahren 2026 und 2027 nach dessen Halbjahreszahlen an. Er glaubt, das Talanx den Ausblick mit den Zahlen zum dritten Quartal noch einmal erhöhen wird./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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