Bonn (ots) -Der Sommer ist in Bonn noch längst nicht vorbei. Auch ohne extreme Hitzewelle zeigt sich an warmen Tagen schnell, welche Immobilien gut auf hohe Temperaturen vorbereitet sind und welche nicht. Vor allem Dachgeschosse, große Fensterflächen und eine unzureichende Dämmung können den Wohnkomfort deutlich beeinträchtigen. Beim Verkauf rückt das zunehmend in den Fokus. Kaufinteressenten achten heute nicht mehr nur auf Heizung und Energiekosten, sondern auch darauf, wie angenehm sich eine Immobilie im Sommer nutzen lässt.Käufer erwerben nicht nur Quadratmeter, sondern auch Wohnqualität. Warum sommerlicher Wärmeschutz den Immobilienmarkt beeinflusst, welche Rolle Klimaanlagen, Verschattung und Dämmung tatsächlich spielen und wann Eigentümer solche Ausstattungen realistisch einpreisen können, erfahren Sie in diesem Beitrag.Wovon der Immobilienwert in Bonn wirklich abhängtSommerliche Hitzewellen rücken das Thema Wohnkomfort zwar stärker in den Fokus, für den tatsächlichen Marktwert einer Immobilie spielen jedoch nach wie vor andere Kriterien die entscheidende Rolle. Das gilt für Einfamilienhäuser in Bad Godesberg ebenso wie für Eigentumswohnungen in der Bonner Innenstadt oder im Rhein-Sieg-Kreis. Lage, Grundstücksgröße, Baujahr, Grundriss, Ausstattung sowie der energetische Zustand beeinflussen den Verkaufspreis deutlich stärker als einzelne Maßnahmen gegen hohe Temperaturen.Hinzu kommt die Finanzierungssituation. Seit dem Anstieg der Bauzinsen können sich viele Käufer geringere Kaufpreise leisten als noch während der Niedrigzinsphase. Dadurch hat sich der Markt insgesamt verändert. Die Frage, ob eine Immobilie über eine Klimaanlage verfügt, fällt gegenüber den finanziellen Rahmenbedingungen meist deutlich weniger ins Gewicht.Klimaanlagen sind selten ein echter WerttreiberEine fest installierte Klimaanlage kann die Attraktivität einer Immobilie erhöhen. Sie sorgt insbesondere an heißen Tagen für zusätzlichen Komfort und kann bei Besichtigungen einen positiven Eindruck hinterlassen. Daraus lässt sich jedoch nicht automatisch ein höherer Verkaufspreis ableiten.Der Grund ist einfach: Eine Klimaanlage lässt sich vergleichsweise unkompliziert nachrüsten. Viele Kaufinteressenten betrachten sie deshalb nicht als dauerhaft wertbestimmendes Merkmal. Außerdem ist eine solche Ausstattung Geschmackssache. Während einige Käufer den zusätzlichen Komfort schätzen, verzichten andere bewusst darauf.Wer deshalb allein wegen einer Klimaanlage einen deutlichen Preisaufschlag erwartet, setzt häufig auf falsche Annahmen - auch auf dem Bonner Immobilienmarkt.Der energetische Zustand zählt ganzjährigDeutlich wichtiger als einzelne Komfortlösungen ist der energetische Gesamtzustand des Gebäudes. Eine gut gedämmte Fassade, ein gedämmtes Dach sowie moderne Fenster verbessern nicht nur den Schutz vor sommerlicher Hitze, sondern reduzieren gleichzeitig den Energieverbrauch im Winter. Genau deshalb fließen diese Faktoren regelmäßig in die Immobilienbewertung ein.Auch Kaufinteressenten achten zunehmend darauf, welche Investitionen nach dem Erwerb erforderlich werden. Muss die Gebäudehülle umfassend modernisiert werden, wird dieser Aufwand in der Regel beim Kaufpreis berücksichtigt. Umgekehrt rechtfertigt ein energetisch guter Zustand jedoch keinen beliebig hohen Verkaufspreis. Entscheidend bleibt, ob die Immobilie insgesamt marktgerecht bewertet ist.Auch sanierungsbedürftige Häuser finden KäuferEin energetisch schwächeres Gebäude lässt sich grundsätzlich ebenfalls gut verkaufen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Kaufpreis den Modernisierungsbedarf realistisch widerspiegelt. Bleibt ausreichend finanzieller Spielraum für notwendige Renovierungen, finden sich häufig auch für ältere Immobilien passende Käufer.Gleichzeitig gibt es Interessenten, die umfangreiche Sanierungen vermeiden möchten. Zeitaufwand, Organisation und zusätzliche Kosten schrecken viele ab. Energetisch modernisierte Häuser sprechen deshalb meist einen größeren Käuferkreis an. Dennoch entscheidet letztlich nicht allein der Gebäudezustand über den Verkaufserfolg. Ebenso wichtig sind eine nachvollziehbare Preisgestaltung, eine professionelle Präsentation und ein strukturierter Vermarktungsprozess. Gerade in Bonn, wo Lage und Mikrolage den Kaufpreis häufig besonders stark beeinflussen, kommt einer realistischen Wertermittlung eine zentrale Bedeutung zu.Modernisierungen mit Blick auf die Zukunft planenEigentümer sollten Modernisierungen deshalb nicht ausschließlich unter dem Aspekt zunehmender Hitzewellen betrachten. Sinnvoller ist es, die Immobilie kontinuierlich instand zu halten und notwendige Sanierungen rechtzeitig durchzuführen. Teilweise ergeben sich entsprechende Verpflichtungen ohnehin aus dem Gebäudeenergiegesetz.Besonders sinnvoll sind Maßnahmen an der Gebäudehülle. Eine Dachdämmung verbessert sowohl den sommerlichen Wärmeschutz als auch die Energieeffizienz im Winter. Werden Fassaden oder Fenster erneuert, sollten beide Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden. Einzelne Modernisierungsschritte ohne Gesamtkonzept können bauphysikalische Probleme wie Feuchtigkeit oder Schimmel begünstigen.Auch der Austausch einer veralteten Heizungsanlage kann langfristig sinnvoll sein. Klimaanlagen oder Markisen erhöhen zwar den Wohnkomfort, gehören jedoch eher zu den ergänzenden Ausstattungsmerkmalen. Für die Wertermittlung einer Immobilie spielen sie meist nur eine untergeordnete Rolle.Entscheidend bleibt die realistische BewertungHäufige Hitzewellen verändern zwar die Erwartungen vieler Käufer an den Wohnkomfort. Für den Immobilienwert sind jedoch weiterhin vor allem Lage, Gebäudezustand, Energieeffizienz und eine marktgerechte Preisermittlung ausschlaggebend. Das gilt in Bonn und der gesamten Region ebenso wie bundesweit. Einzelne Ausstattungsmerkmale wie eine Klimaanlage können den Gesamteindruck verbessern, ersetzen aber keine solide Bausubstanz und keine realistische Bewertung. Wer seine Immobilie langfristig pflegt, Modernisierungen sinnvoll plant und den Angebotspreis an den tatsächlichen Zustand anpasst, schafft die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verkauf.Über Ysabel Schöpf:Ysabel Schöpf ist Geschäftsführerin der Schöpf & Co. Immobilien GmbH sowie Diplom-Betriebswirtin und geprüfte Immobilienbewerterin. Als Sachverständige für Immobilienbewertung verfügt sie über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich. Ihr Schwerpunkt liegt auf der fundierten Immobilienbewertung und dem strategischen Verkauf von Wohnimmobilien in Bonn und der Region. Weitere Informationen unter: https://www.schoepf-immobilien.de/ (https://www.schoepf-immobilien.de/)Pressekontakt:Schöpf & Co. Immobilien GmbHGeschäftsführerin: Ysabel SchöpfE-Mail: ysabel.schoepf@schoepf-co.deWebsite: https://www.schoepf-co.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schöpf & Co. Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182904/6334369