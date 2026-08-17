Das dürfte den Anteilseignern des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus überhaupt nicht schmecken: Einem Medienbericht zufolge hat sich das belgische Start-up Aerospacelab bei der Vergabe eines Großauftrags für den Bau des überwiegenden Teils der Satelliten des geplanten Iris2-Netzwerks gegen Airbus durchgesetzt.Wie das "Handelsblatt" am Montag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtete, soll das Unternehmen bis zu 264 der insgesamt 348 Satelliten fertigen - bei einem Auftragsvolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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