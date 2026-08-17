The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2026
ISIN Name
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1096
DE000DB9UXXX DT.BANK IS. 20/26
XS2390849XXX MPT OP.PART. 21/26
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1530
XS2589907XXX UBS 23/26 MTN
HK0001046XXX BK OF CHINA 24/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2026
ISIN Name
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1096
DE000DB9UXXX DT.BANK IS. 20/26
XS2390849XXX MPT OP.PART. 21/26
DE000DFK0XXX DZ BANK IS.A1530
XS2589907XXX UBS 23/26 MTN
HK0001046XXX BK OF CHINA 24/26 MTN
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