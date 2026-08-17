DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages der Nationalen Befreiung geschlossen.

TAGESTHEMA

Die japanische Wirtschaft ist das dritte Quartal in Folge gewachsen, allerdings mit einem langsameren Tempo. Das reale Bruttoinlandsprodukt wuchs von April bis Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im ersten Quartal war ein Wachstum von 0,5 Prozent verzeichnet worden. Ökonomen hatten ein Wachstum von 0,5 Prozent erwartet. Trotz der Verlangsamung deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die japanische Wirtschaft noch nicht wesentlich an Schwung verloren hat. Dies gilt trotz der durch die Nahost-Krise steigenden Ölpreise und des zunehmenden Inflationsdrucks in den importabhängigen Sektoren. Auf das Jahr hochgerechnet wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal um 1,1 Prozent. Der private Verbrauch stagnierte gegenüber dem Vorquartal, nachdem er in den drei Monaten davor noch um 0,5 Prozent gestiegen war. Die Investitionsausgaben sanken um 1,2 Prozent, nach einem Rückgang von 1,0 Prozent im Vorquartal.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: 10,0 zuvor: 15,6

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.817,25 +0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 30.272,50 +0,4 S&P/ASX 200 (Sydney) 9.067,20 -0,5 Topix-500 (Tokio) 4.188,66 -0,2 Kospi (Seoul) Feiertag Shanghai-Composite 3.971,92 +1,1 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.565,87 +1,8

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Tokio bremst ein deutlich unter der Erwartung ausgefallenes Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal des Jahres. Das könnte die japanische Notenbank unter Druck bringen, mit weiteren Zinserhöhungen zurückhaltender vorzugehen. Am Devisenmarkt spiegelt sich das aber kaum wider, der Yen gibt nur ganz leicht nach auf 159,10 je Dollar. An den chinesischen Börsen geht es vor Konjunkturdaten, die eigentlich in der Nacht schon veröffentlicht werden sollten, dagegen nach oben, in Shanghai um 0,8 und in Hongkong um 1,6 Prozent. Die Daten wie Einzelhandelsumsätze oder Industrieproduktion im Juli werden laut Beobachtern nun offenbar erst zum Handelsende in Shanghai mitgeteilt. Sydney tendiert leichter, gebremst von Einbußen bei Bankaktien. Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Alibaba um 1,8 Prozent nach oben mit einem Bloomberg-Bericht, dass das Unternehmen seine Sparte Lingxi Games verkaufen will - in einem Deal, der sie mit mehr als 1,5 Milliarden Dollar bewerten könnte. Der chinesische E-Commerce-Riese wolle den Fokus verstärkt auf künstliche Intelligenz und Cloud-Computing legen, berichtet Bloomberg. In Sydney geben National Australia Bank um 4,3 Prozent nach. Das Kreditinstitut hat zwar höhere Gewinne für das dritte Quartal gemeldet, aber zugleich auf einen starken Rückgang bei den Hypothekenanträgen hingewiesen. Das drückt auf die Stimmung auch für andere Bankaktien. ANZ büßen 2,7 Prozent ein, Westpac 0,8 und Commonwealth 0,9 Prozent. Für JB Hi-Fi geht es 11,5 Prozent südwärts nach schwachen Umsätzen im Juli und einem gesenkten Ausblick.

WALL STREET

Dow-Jones 53.732,41 -0,2 S&P-500 7.785,76 -0,2 Nasdaq Composite 26.729,16 -0,3 Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 0,998 Mrd 1,125 Mrd Gewinner 1.444 1.767 Verlierer 1.291 970 unverÃ@ndert 82 94

Leichter - Bremsend dürfte gewirkt haben, dass es am Anleihemarkt etwas überraschend mit den Renditen wieder nach oben ging - ungeachtet enttäuschend ausgefallener Konjunkturdaten des Tages und zuletzt gedämpfter Zinserhöhungssorgen. Die Einzelhandelsumsätze sanken im Juli entgegen der Erwartung eines leichten Anstiegs. Auch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan verfehlte die Erwartung. Davon potenziell besonders betroffene Konsumwerte wie Einzelhandelsaktien wie Walmart, Macy's oder Home Depot gaben etwas stärker nach als der breite Markt. Für Applied Materials ging es um 5,1 Prozent nach unten. Der Hersteller von Halbleiterausrüstung meldete zwar einen höheren und über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz im dritten Quartal, konnte aber mit dem Nettogewinn die sehr hohen Erwartungenn nicht vollends zufriedenstellen. Dazu waren starke Zahlen bereits erwartet worden nach überzeugenden Ergebnissen der direkten Konkurrenten KLA Corp. und Lam Research. Deren Kurse verloren 2,7 bzw. 1,4 Prozent. Innventure brachen um gut 55 Prozent ein. Das Unternehmen hatte die Prognose für seine Tochter Accelsius zurückgezogen und für das zweite Quartal Ergebnisse unter den Erwartungen berichtet. Reddit machten einen Satz um 12,6,Prozent mit der Nachricht, dass die Aktie der Social-Media-Plattform am Dienstag in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen wird.

US-ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,17 -0,01 4,18 4,10 10 Jahre 4,69 +0,05 4,69 4,63

Die Zehnjahresrendite stieg trotz zuletzt gedämpfter Zinserhöhungssorgen und enttäuschender Konjunkturdaten um 5 Basispunkte auf 4,69 Prozent und machte die Bewegung vom Vortag wieder wett. Im Handel war allerdings von Sorgen über die langfristige finanzielle Stabilität der USA die Rede.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:17 % YTD EUR/USD 1,1586 +0,2 1,1569 1,1545 -1,4 EUR/JPY 184,33 +0,0 184,30 183,88 +0,2 EUR/GBP 0,8548 +0,1 0,8544 0,8547 -1,9 USD/JPY 159,08 -0,1 159,30 159,25 +1,6 USD/KRW 1.414,59 -0,1 1.416,50 1.417,59 -1,8 USD/CNY 6,7393 -0,0 6,7412 6,7430 -3,6 USD/CNH 6,7387 -0,1 6,7443 6,7442 -3,4 USD/HKD 7,8467 0,0 7,8470 7,8467 +0,8 AUD/USD 0,7112 +0,4 0,7081 0,7068 +6,6 NZD/USD 0,5913 +0,4 0,5889 0,5869 +2,7 BTC/USD 63.477,14 +0,7 63.042,85 63.045,05 -27,6

Der Dollar gab etwas deutlicher nach auf 1,1577 je Euro. Laut Marktteilnehmern schwächelte der Dollar, weil zuletzt die Erwartungen einer Zinserhöhung der US-Notenbank gesunken sind als Reaktion auf moderat ausgefallene Inflationsdaten. Der Markt preist mittlerweile eine Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr nicht mehr vollständig ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.394,59 +0,4 18,70 4.375,89 Silber 65,76 +1,7 1,10 64,66 Platin 1.752,48 +0,3 4,76 1.747,72

Der Goldpreis zog im US-Handel um 0,9 Prozent an auf 4.375 Dollar. Stützend dürfte der schwächere Dollar gewirkt haben, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum günstiger machte.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 81,86 -0,7 -0,54 82,40 Brent/ICE 88,56 +0,1 0,04 88,52

Die Ölpreise bewegten sich leicht nach oben, die Nachrichtenlage im Nahen Osten war weiter ruhig, nachdem die Gespräche über die Straße von Hormus ins Stocken geraten waren. "Das Fehlen einer dauerhaften Einigung über Hormus und die anhaltenden Drohungen sowohl in Hormus als auch im Roten Meer dürften weiterhin einen beträchtlichen geopolitischen Aufschlag in die Ölpreise einpreisen", so die Ökonomen von MUFG.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

IRAN-KRIEG

Iran beschuldigt Katar, drei Piloten seiner Luftwaffenpiloten gefangen zu halten. Der Vorfall geht auf den Abschuss zweier iranischer Sukhoi Su-24-Kampfflugzeuge zurück - drei Tage nach Beginn des Krieges mit den USA.

SINGAPUR - Außenhandel

Singapurs Exporte ohne Öl sind im Juli stärker gestiegen, angetrieben durch eine starke KI-bezogene Nachfrage. Sie stiegen um 24,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Juni hatte der Anstieg revidiert 20,8 Prozent betragen. Ökonomen hatten ein Wachstum von 26,50 Prozent prognostiziert.

THAILAND - Konjunktur

Das Wirtschaftswachstum Thailands hat sich im zweiten Quartal verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs um 1,9 Prozent, nach 2,8 Prozent im ersten Quartal. Ökonomen hatte 1,9 Prozent auch geschätzt.

USA/SÜDKOREA

US-Präsident Trump will die gemeinsamen Militärübungen mit Südkorea "erheblich reduzieren".

A2 MILK

hat für das neue Geschäftsjahr einen höheren Umsatz und eine verbesserte Gewinnmarge in Aussicht gestellt. A2 Milk prognostiziert für die zwölf Monate bis Juni 2027 eine EBITDA-Marge von rund 15 Prozent, verglichen mit 14,4 Prozent 2026. Zugleich teilte A2 Milk mit, dass die Marge in den sechs Monaten bis Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich sinken werde. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf derweil in den vergangenen zwölf Moaten auf 207,5 Millionen Neuseeland-Dollar, was einem Rückgang von 5,8 Prozent entspricht. Das EBITDA sank um 2,5 Prozent auf 284,4 Millionen Neuseeland-Dollar und der Umsatz belief sich auf 1,97 Milliarden Neuseeland-Dollar.

ALIBABA

verkauft seine Videospiel-Sparte für mindestens 1,5 Milliarden Dollar und verlagert seinen Fokus auf künstliche Intelligenz. Laut einer internen Mitteilung, die dem Wall Street Journal vorliegt, hat Alibaba eine Vereinbarung zum Verkauf von Lingxi Games an die asiatische Private-Equity-Firma Trustar Capital getroffen.

JB HI-FI

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August 17, 2026 02:02 ET (06:02 GMT)

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