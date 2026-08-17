DJ EUREX/DAX-Future behauptet im Verlauf sein frühes Plus
DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Montag im Verlauf nach oben. Die Umsätze sind erneut sehr dünn, daher bleibt abzuwarten, ob er die Gewinne über den Tag halten kann. Der September-Kontrakt steigt um 8:10 Uhr um 63 auf 26.564 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.583 und das Tagestief bei 26.535 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 274 Kontrakte.
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August 17, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)
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