WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr weniger mehrtägige Reisen unternommen als im Jahr zuvor. Vor allem Trips ins Ausland wurden gestrichen, während die Zahl der Inlandsreisen mit mindestens einer Übernachtung zulegte. Das ergab eine Auswertung des Statistischen Bundesamts.

Die Gesamtzahl der Reisen mit Übernachtung nahm um 1,1 Prozent ab auf 274 Millionen. Die Zahl der Inlandsreisen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf 169 Millionen. Ins Ausland gingen 105 Millionen Trips, rund 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Beliebtestes Ziel war Italien vor Österreich, Spanien, Frankreich und den Niederlanden.

Geschäftsreisen holen auf



Die Zahl der privaten Reisen lag mit 6,2 Prozent Steigerung deutlich über den Zahlen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Bei den 41 Millionen Geschäftsreisen wurde das Niveau von vor der Pandemie trotz deutlicher Steigerungen noch knapp um 0,2 Prozent verfehlt.

Beliebtestes Verkehrsmittel bei den Reisen blieb mit einem Anteil von 60,2 Prozent das Auto. Es folgten Bahn (19,2 Prozent) und Flugzeug (15,2 Prozent)./ceb/DP/mis