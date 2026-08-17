Die Abivax-Aktie steht nach dem jüngsten Rücksetzer wieder an einer entscheidenden Marke. Während der Kurs zuletzt bis knapp unter 104 Euro beziehungsweise 120 US-Dollar gefallen ist, bleibt im Hintergrund die Übernahmefantasie bestehen - und genau das könnte in den kommenden Tagen für neue Dynamik sorgen. Rücksetzer bringt neue Spannung in die Abivax-Aktie Nach der kräftigen Erholung und den zwischenzeitlichen Kursgewinnen ist bei Abivax zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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