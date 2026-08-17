Meta arbeitet an einer Whatsapp-Neuerung, die dir mehr Informationen zu deinen Nachrichten liefern soll. Was du deshalb künftig in deiner Chat-Übersicht zu sehen bekommst. Wer viele Nachrichten in Messengern wie Whatsapp bekommt, wird gelegentlich den Überblick über Chats verlieren. Deshalb arbeitet Meta immer wieder daran, die Übersicht in der App zu verbessern. Erst kürzlich hat das Unternehmen Whatsapp drei Neuerungen verpasst, um Gruppenkonversationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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