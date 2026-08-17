Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um KI-freie Produktivitäts-Tools, Wasserzeichen in Claude, Googles neue Pixel-Smartphones, die bislang größte Sternenkarte und Tipps für Google Maps. Claude erstellt das Dashboard, Copilot die Powerpoint-Präsentation und Gemini liefert die fertige Antwort auf die Mail. Künstliche Intelligenz hat sich mittlerweile im Arbeitsalltag etabliert. Doch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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