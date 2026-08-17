© Foto: Dall-EJPMorgan steht kurz davor, als erste Bank jemals eine Bewertung von einer Billion US-Dollar zu erreichen - doch für Wells-Fargo-Analyst Mike Mayo wäre das erst der Anfang.Wells Fargo sieht JPMorgan auf dem besten Weg, als erste Bank weltweit die Marke von einer Billion US-Dollar beim Börsenwert zu knacken. Analyst Mike Mayo geht sogar noch weiter und hält langfristig eine Bewertung von 2 Billionen US-Dollar für möglich. Wells Fargo stuft die JPMorgan-Aktie mit "Overweight" ein und erhöhte das Kursziel zuletzt von 375 auf 390 US-Dollar. "JPMorgans erstklassige Fähigkeit, für überdurchschnittliches Wachstum zu investieren, kann dem Konzern nicht nur helfen, die Marke von 1 Billion US-Dollar …
Enthaltene Werte: US46625H1005Den vollständigen Artikel lesen
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