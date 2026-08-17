Zürich (ots) -Der langjährige Schweizer Nationaltorhüter und Carmarket setzen gemeinsam ein Zeichen für Vertrauen, Qualität und Professionalität im Online-Automobilhandel.Carmarket freut sich, die Zusammenarbeit mit Yann Sommer bekanntzugeben. Der langjährige Schweizer Nationaltorhüter wird neuer Markenbotschafter des digitalen Auto-Marktplatzes carmarket.ch.Was Carmarket mit Yann Sommer verbindet, ist die gemeinsame Wertebasis: Vertrauen, Verlässlichkeit, Professionalität und höchste Qualitätsansprüche. Diese Eigenschaften prägen sowohl die Karriere von Yann Sommer als auch die Philosophie von Carmarket."Yann Sommer geniesst in der Schweiz ein aussergewöhnlich hohes Vertrauen. Seine professionelle und authentische Art passt hervorragend zu unserer Marke und unseren Werten", sagt Daniele Marangi, Geschäftsführer von Carmarket.Auch Yann Sommer war sofort von der Partnerschaft überzeugt: "Vertrauen, Qualität und Professionalität sind Werte, die jedes gute Fussballteam ausmachen und mich während meiner gesamten Karriere begleitet haben. Als ich das Team von Carmarket kennenlernen durfte habe ich sofort gemerkt, dass sie gleich ticken."Denn Carmarket bietet Kundinnen und Kunden Zugang zu geprüften Qualitätsfahrzeugen von seriösen Händlern aus der ganzen Schweiz und legt grossen Wert auf Transparenz, Sicherheit und ein einfaches Kauferlebnis.Yann Sommer unterstreicht mit seinem Commitment den Anspruch von Carmarket, der vertrauenswürdigste Auto-Marktplatz der Schweiz zu sein.Über CarmarketCarmarket.ch ist der Schweizer Auto-Marktplatz für Neu- und Gebrauchtwagen von seriösen und professionellen Händlern. Die Plattform bietet über 65'000 geprüfte Fahrzeuge und ermöglicht einen einfachen, transparenten und sicheren Fahrzeugkauf.Carmarket.ch - Autos von ProfisDein Auto-Marktplatz nur mit seriösen Händlern.Pressekontakt:info@carmarket.ch044 495 27 40Original-Content von: Carmarket AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102874/100941628