DJ Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s)

Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF USD Acc (BYBG) Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF USD Acc: Net Asset Value(s) 17-Aug-2026 / 09:01 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF USD Acc DEALING DATE: 14-Aug-2026 NAV PER SHARE: USD: 419.4174 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 63192 CODE: BYBG ISIN: LU1681048XXX =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681048XXX Category Code: NAV TIDM: BYBG LEI Code: 549300XV8M530JD5TK84 Sequence No.: 439881 EQS News ID: 2383594 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

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(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2026 03:01 ET (07:01 GMT)