Vancouver, 17. August 2026 / IRW-Press / HM Exploration Corp. ("HM Exploration", "HM" oder das "Unternehmen") (CSE:HM) (FWB:X5H) (OTCQB:HMEXF) freut sich bekannt zu geben, dass es die Firma Crone Geophysics ("Crone") unter Vertrag genommen und mit den elektromagnetischen Zeitbereichs-(TDEM)-Messungen in Bohrlöchern und an der Oberfläche (zusammen die "Messungen") auf seinem Projekt Lewis Pilley's in Neufundland (Kanada) begonnen hat.

"Die laufenden EM-Messungen werden maßgeblich zur genaueren Eingrenzung von Zielen für unser Phase-2-Bohrprogramm beitragen", so Nick Rodway, President und CEO von HM Exploration. "Anhand der Phase-1-Bohrungen konnte die Kontinuität innerhalb der oberen und der unteren Linse bestätigt werden. Die Bohrloch- und Oberflächen-EM-Daten werden uns dabei helfen, ihre möglichen Erweiterungen zu bewerten und zusätzliche leitfähige Ziele zu identifizieren, die eine Massivsulfidmineralisierung darstellen könnten. Wir sehen der Veröffentlichung der Ergebnisse entgegen, sobald die Messungen und die entsprechende Auswertung der Daten abgeschlossen sind."

Highlights:

Ziel der Messungen ist die Ermittlung möglicher Erweiterungen der bekannten mineralisierten Zonen und zusätzlicher leitfähiger Ziele im Umfeld der Phase-1-Bohrungen in der Clifford Jones (Bull Road) Zone.

Das TDEM-Verfahren eignet sich insbesondere für die auf vulkanogene Massivsulfide (VMS) ausgerichtete Exploration, da viele vulkanogene Massivsulfidlagerstätten bedeutende Konzentrationen an leitfähigen Sulfidmineralen enthalten, die eine messbare elektromagnetische Reaktion erzeugen können.

Die bei den Messungen erhobenen Daten werden wertvolle Informationen liefern, die die Bohrplanung für das Phase-2-Bohrprogramm unterstützen werden, welches Ende 2026 stattfinden soll.

Über die TDEM-Messungen

Crone Geophysics absolviert derzeit TDEM-Messungen in Bohrlöchern aus dem Phase-1-Bohrprogramm, das im Mai 2026 in der Clifford Jones (Bull Road) Zone durchgeführt wurde. Nach Abschluss der Bohrlochmessungen wird Crone eine Oberflächenmessung durchführen, die etwa 13 Linienkilometer umfasst und sich über eine Fläche von rund einem Quadratkilometer erstreckt, um den Bereich rund um die Phase-1-Bohrlöcher zu erfassen und zu erweitern (Abbildung 1).

Bei elektromagnetischen Zeitbereichs-(TDEM)-Messungen handelt es sich um ein bewährtes geophysikalisches Verfahren, das breite Anwendung in der Mineralexploration findet, um elektrisch leitfähige Zonen im Untergrund zu identifizieren und zu charakterisieren. In der VMS-Exploration ist TDEM besonders effektiv, da viele vulkanogene Massivsulfidlagerstätten bedeutende Konzentrationen an leitfähigen Sulfidmineralen enthalten, die eine messbare elektromagnetische Reaktion erzeugen können. Durch das Aussenden eines elektromagnetischen Signals in den Boden und die Messung der daraus resultierenden Abklingkurve können TDEM-Messungen, wie sie mit dem Pulse-EM-System von Crone möglich sind (Abbildung 2), dazu beitragen, leitfähige Anomalien zu ermitteln, die möglicherweise eine Massivsulfidmineralisierung darstellen, und Informationen zu ihrer Größe, Geometrie, Tiefe und Kontinuität bereitstellen. In Kombination mit geologischer Kartierung, Geochemie, Bohrdaten und anderen geophysikalischen Daten kann sich TDEM als ein effektives Instrument für die Priorisierung von Explorationszielen und die Verfeinerung von Bohrprogrammen erweisen und damit möglicherweise die Effizienz und den Erfolg der Mineralexploration verbessern.

Abbildung 1: Übersichtskarte des Gebiets der elektromagnetischen Zeitbereichs-(TDEM)-Messungen auf dem Projekt Lewis Pilley's.

Abbildung 2: Mitarbeiter von Crone Geophysics führen TDEM-Messungen in Bohrloch PI-26-001 in der Clifford Jones (Bull Road) Zone durch.

Geologie & Mineralisierung

Das Projekt befindet sich innerhalb der Subzone Notre Dame der tektonostratigrafischen Zone Dunnage. Bemerkenswert ist, dass der größte Teil des Projekts von ordovizischen submarinen Vulkangesteinen der Gruppe Roberts Arm unterlagert wird, die regional als Teil einer vollentwickelten Inselbogenabfolge identifiziert wird, die als Gürtel Buchans-Roberts Arm bezeichnet wird und die auch die historische Mine Buchans beherbergt (nach Dunning et al., 1987). Die Mineralisierung tritt in Form von Lagerstätten mit niedrigem Gehalt (Spencer's Dock), mittlerem Gehalt (Old Mines) und hohem Gehalt (3B-Zone/Clifford Jones) auf, die sowohl dem Typ der Verdrängungsmineralisierung unter dem Meeresboden als auch dem exhalativen Typ zuzuordnen sind. Die Lagerstätten werden häufig von ausgedehnten Zonen mit Chloritisierung, Serizitisierung, Verkieselung, K-Feldspat- und Epidotalteration flankiert, wie sie oft in bimodalen felsischen VMS-Systemen zu beobachten sind. Das Gebiet Spencer's Dock weist eine Serizitisierung/Verkieselung auf, deren Intensität in der Nähe mineralisierter Zonen im Allgemeinen zunimmt, während die Gebiete 3B/Old Mine eine Serizitisierung/Verkieselung aufweisen, die zwar reichlich vorhanden, aber weniger weit verbreitet ist und in der Nähe mineralisierter Zonen eine höhere Intensität aufweist (nach Kerr, 1996).

VMS-Lagerstätten sind eine weltweit bedeutende Quelle für Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold. Die Geologie des Projekts weist wesentliche Gemeinsamkeiten mit bekannten VMS-Distrikten in Neufundland auf, darunter die ehemals produzierenden Minen Buchans, Ming und Rambler, was das Explorationspotenzial des Projekts untermauert.

Über das Projekt Lewis Pilley's

Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und liegt rund fünfundzwanzig (25) km östlich der Stadt Springdale, etwa fünfundfünfzig (55) km südöstlich des von Firefly Metals betriebenen Projekts Green Bay sowie ungefähr einhundertfünfzig (150) km über Hauptverkehrswege von der Pine Cove Mill und dem Hafen entfernt.

Das Projekt kann auf eine lange Geschichte des Bergbaus und der Exploration zurückblicken, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht, als die Pilley's Island Pyrite Company Ltd. etwa 450.000 Tonnen massives pyritisches Erz aus der Pilley's Island Mine-Old Mines gefördert hat (Kerr, 1996).

Das Projekt umfasst eine Gruppe von VMS-Systemen und Prospektionsgebieten, die nachweislich über hochgradige Zn-Pb-Cu-Ag+/-Au-Abschnitte verfügen. Die Mineralisierung ist gewöhnlich vom bimodalen-felsischen VMS-Typ und weist sowohl massive Sulfide als auch Sulfid-Klasten-Brekzien auf (Thurlow, 1996). Das geologische Umfeld ist direkt vergleichbar mit dem Buchans Camp (Thurlow, 1996) und das Vorkommen von Sulfid-Klasten-Brekzien bietet einen deutlichen Vektor in Richtung nahegelegener Massivsulfidlinsen.

Der Großteil der historischen Vorkommen, die sich innerhalb des Projekts befinden, wurde noch nicht systematisch erkundet. Viele der historischen Bohrlöcher waren flach und wurden vertikal niedergebracht, was die geologischen Kenntnisse zu den Ausmaßen der zugrunde liegenden Lithologie und Mineralisierung einschränkt. Es werden Arbeiten zur Bestätigung der historischen Analyseergebnisse und der Erhebung neuer Daten aus den Vorkommen 3B-Zone, Clifford Jones (Bull Road) Extension, Bouzanne Shaft, Henderson, Mansfield und Pilley's Cove geplant.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo., (Lizenz Nr. 46541) (Berufszulassung Nr. 1000359) ist CEO und Direktor des Unternehmens und die qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die Erstellung dieser Mitteilung überwacht und ihren technischen Inhalt verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der Vermessungsverfahren, der Informationen zum Auftragnehmer, der Bohrstandorte sowie der relevanten Daten zu Geologie und Bohrarbeiten.

Quellenangaben

Dunning, G.R., Kean, B.F., Thurlow, J.G and Swinden, H.S. (1987): Geochronology of the Buchans, Roberts Arm and Victoria Lake Groups and Mansfield Cove Complex, Newfoundland. Canadian Journal of Earth Sciences, Volume 24, pages 1175-1184.

Kerr, A. (1996) New perspectives on the stratigraphy, volcanology, and structure of the island-arc volcanic rocks in the Ordovician Roberts Arm Group, Notre Dame Bay. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, pages 283-310.

Thurlow, J.G (1996): Geology of a newly discovered cluster of blind massive sulphide deposits, Pilley's Island, central Newfoundland. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, pages 181- 189.

Über HM Exploration Corp.

Das Augenmerk des Unternehmens ist derzeit auf die Weiterentwicklung seines Projekts Lewis Pilley's in Neufundland gerichtet. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 60,25 km2 und beherbergt eine Ansammlung von vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Systemen sowie die historische Mine Pilley's Island (Produktion von ca. 450.000 Tonnen Erz gegen Ende des 19. Jahrhunderts). Historische Bohrungen in der 3B-Zone lieferten bedeutende Abschnitte, einschließlich 16,77 m mit 1,84 % Cu sowie 3,05 m mit 5,03 % Zn und 1,02 g/t Au (Au Pell, 1989). Das geologische Umfeld ist direkt mit dem ertragreichen Buchans Camp vergleichbar; das Projekt weist mehrere unzureichend erkundete Vorkommen auf und bietet ein großes Potenzial für neue Entdeckungen.

Das Unternehmen hält zudem 100 % der Anteile und Rechte am Projekt Devil's Den, einem im Explorationsstadium befindlichen Projekt, das aus zwei zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit rund 3.200 Hektar Grundfläche westlich von Port Alberni auf Vancouver Island (British Columbia) besteht. Im Rahmen von Explorationsarbeiten im Jahr 2022 wurden vier geochemische Raster etabliert, um eine mögliche verborgene Mineralisierung zu ermitteln, wobei mehrere hochgradige Vorkommen unter anderem mit Kupferwerten von bis zu 4,68 % an der Oberfläche entdeckt wurden (NI 43-101-konformer Bericht zu Devil's Den, November 2022). Die Phase-1-Explorationsarbeiten im Jahr 2025 umfassten hochauflösende drohnengestützte Vermessungen der Magnetfeldstärke und ein lithogeochemisches Programm. Dabei wurden neue strukturelle Ziele und Zonen mit erhöhten geochemischen Kupfer-, Zink- und Nickelwerten ermittelt. Im Projektgebiet befinden sich mehrere historische Stollen mit hochgradigen Oberflächenvorkommen, in denen noch keine Bohrungen stattgefunden haben. Nach Ansicht von HM besteht aufgrund des Mangels an hinreichenden modernen Explorationsarbeiten ein bedeutendes Entdeckungspotenzial.

HM Exploration engagiert sich für den Einsatz moderner Explorationstechniken in seinen Projekten, um das Wertpotenzial historisch unzureichend explorierter kanadischer Bergbaureviere zu erschließen.

Im Namen des Board of Directors

HM EXPLORATION CORP.

"Nicholas Rodway"

President & CEO

Tel: 604.681.1568

mailto:info@hmexploration.com

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