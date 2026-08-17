NORMA hat das zweite Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das die geplante Kapitalrückführung von ca. 260 Mio. EUR nach der Veräußerung des Water Management umfasst. Das Angebot über 208 Mio. EUR zu einem Preis von 22,35 EUR pro Aktie entspricht unseren Erwartungen, wobei Aktionäre vom 17. August bis zum 15. September 2026 ihre Aktien andienen können. Wir betrachten den Preis als ein selbstbewusstes Signal für den zugrunde liegenden Wert von NORMA und als faire Ausstiegsmöglichkeit in der aktuellen Phase für Investoren, die Liquidität suchen. Trotz des Cash-Abflusses erwarten wir weiterhin, dass NORMA das Geschäftsjahr 2026 mit Netto-Cash abschließt und über ausreichende Flexibilität für Investitionen und Akquisitionen verfügt. Operativ bleibt die Einheit Industry Applications (IA) der Haupttreiber für das Upside-Potenzial, während Mobility & New Energy (MNE) weiterhin unter Druck durch den schwachen Automobilmarkt steht. Wir bestätigen unser BUY-Rating und das Kursziel von 23,00 EUR vorerst, während weitere betriebliche Fortschritte eine höhere Bewertung im Laufe der Zeit rechtfertigen könnten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se
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